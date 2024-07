De nouveaux ordres d’évacuation forcée des Palestiniens ont été émis samedi par l’occupation sioniste pour la deuxième fois en une semaine, pour la zone prétendument «humanitaire et sûre» à l’ouest et au sud de la ville de Khan Younès, au sud de la bande de Ghaza, rapporte l’agence palestinienne de presse, Wafa. Selon cette dernière, l’armée sioniste a contraint les Palestiniens restés dans les quartiers sud de Khan Younès de se déplacer temporairement vers une zone relevant de la région de Mawassi à l’ouest. Selon l’ONU, plus de 180.000 Palestiniens ont été déplacés par les bombardements de Khan Younès depuis que l’armée sioniste a lancé une opération dans la région lundi. Au cours des derniers mois, l’armée d’occupation a contraint les Palestiniens à plusieurs reprises à quitter leur domicile et de se diriger vers le sud de l’enclave, prétendant que cette zone était «humanitaire et sûre». Avec les ordres d’évacuation, les régions de l’ouest et du sud de Khan Younès ont connu un déplacement massif de Palestiniens. Les Nations unies ont indiqué que les ordres d’évacuation et les bombardements massifs contre les Palestiniens ont considérablement perturbé les opérations de secours, tandis que la population souffre d’une grave pénurie d’eau et vit dans des conditions sanitaires déplorables, en plus du problème des eaux usées.

Les raids de l’occupation intensifs se poursuivaient samedi, dans les zones orientales de la ville de Khan Younès, que l’armée sioniste avait précédemment qualifiée de «sûres», a ajouté Wafa. Lundi, environ 150.000 Palestiniens ont été contraints de se déplacer de Khan Younès, dans le sud de l’enclave, en une seule journée suite aux ordres d’évacuation émis par l’armée sioniste, intensifiant la pression sur les ressources en nourriture et en eau, ainsi que sur les endroits où trouver un abri, avaient déclaré les agences humanitaires de l’ONU. Depuis le 7 octobre 2023, l’armée sioniste mène une agression sauvage contre l’enclave palestinienne qui a fait au moins 39.258 martyrs et 90.403 blessés, dont un grand nombre de femmes et d’enfants, selon un nouveau bilan provisoire des autorités palestiniennes de la Santé, samedi. Dans un autre registre, Plusieurs villes et capitales à travers le monde ont été le théâtre samedi de manifestations massives de soutien au peuple palestinien et pour dénoncer la poursuite de l’agression sioniste contre la bande de Ghaza, a indiqué l’agence de presse Wafa. Des milliers de personnes ont participé à des manifestations organisées à Londres et à Manchester au Royaume-Uni, à Aarhus et dans la capitale Copenhague au Danemark, à Zurich en Suisse, à Berlin en Allemagne et à Eindhoven aux Pays-Bas, en soutien au peuple palestinien, pour exiger un cessez-le-feu et l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Ghaza, souligne Wafa.

Les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et des banderoles dénonçant les crimes commis par l’occupant sioniste contre le peuple palestinien et condamnant le génocide dans la bande de Ghaza, ajoute la même source. Ils ont, en outre, appelé à la fin de la politique de deux poids, deux mesures et à la nécessité de poursuivre l’occupant sioniste pour ses massacres contre le peuple palestinien, en particulier contre les enfants, a-t-on souligné. Pour rappel, Le nouveau bilan provisoire de l’agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s’est alourdi à 39.258 martyrs et 90.403 blessés, dont un grand nombre de femmes et d’enfants, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué samedi les autorités palestiniennes de la Santé. Selon les mêmes sources, citées par l’agence palestinienne de presse, Wafa, au moins 41 Palestiniens sont tombés en martyrs et 103 autres ont été blessés, au cours des dernières 24 heures dans l’enclave palestinienne dans plusieurs attaques barbares contre des familles palestiniennes.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu’un certain nombre de victimes se trouvaient toujours sous les décombres et sur les routes, et que les forces d’occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Défense civile de leur porter secours.

Un précédent bilan des agressions et crimes sionistes contre l’enclave palestinienne faisait état de 39.175 martyrs et 90.403 blessés. Depuis le 7 octobre 2023, l’armée sioniste mène une agression sauvage contre l’enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d’infrastructures, en plus d’une catastrophe humanitaire sans précédent.