Abdelkrim Harchaoui hospitalisé . Selon ses proches, il a été victime d’un grave AVC. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé hier, l’ancien ministre des Finances et du Commerce est toujours en vie. Cette fausse annonce a suscité une grande inquiétude parmi ceux qui ont travaillé avec lui et ceux qui ont suivi sa carrière avec respect. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons qu'il recevra les meilleurs soins possibles. Nos pensées vont également à sa famille en cette période difficile. Nous présentons nos excuses les plus sincères pour toute confusion ou détresse causée par la diffusion de cette information erronée. Nous espérons que M. Harchaoui retrouvera rapidement la santé et pourra bientôt rejoindre ses proches .