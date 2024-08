Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, a affirmé, hier, à Alger, que l’action commune entre les ministères de l’Intérieur algérien et tunisien se poursuivait pour faire face aux différents défis. S’exprimant à l’issue de son entretien avec son homologue tunisien, Khaled Nouri, en visite de travail en Algérie, Merad a déclaré : «J’ai abordé avec le ministre tunisien de l’Intérieur plusieurs questions», ajoutant que «l’action commune entre les ministères de l’Intérieur des deux pays se poursuit au niveau des commissions bilatérales créées récemment et ce, en vue de faire face aux différents défis tels que la migration clandestine et les réseaux de contrebande de drogue et de psychotropes». Cette rencontre a porté également sur «la mobilité entre l’Algérie et la Tunisie et la poursuite du développement des régions frontalières entre les deux pays», ajoute Merad. «La sécurité de la Tunisie est liée à celle de l’Algérie, comme affirmé par les présidents des deux pays, Abdelmadjid Tebboune et Kaïs Saïed», a-t-il rappelé.