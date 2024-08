Ce sont pas moins de trois complexes de l'industrie pharmaceutique que vient d'inaugurer, à Bouira, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun. Il s'agit de trois usines, à savoir SPA Biopharm, Mag Pharm et Rosas Pharm, toutes implantées dans la zone industrielle de Oued El Berdi, à la sortie sud-est du chef-lieu de wilaya. «Cette visite nous a permis de voir de près les grandes réalisations que connaît le secteur de l'industrie dans cette wilaya, qui est devenue un pôle industriel par excellence, grâce à la réalisation et l'inauguration de ces unités qui produisent et fabriquent des médicaments utiles pour la prise en charge des malades», a déclaré à la presse Aoun. Il a réaffirmé, par-là même, la volonté de son département à oeuvrer davantage pour le renforcement de l'industrie pharmaceutique afin de couvrir les besoins du marché national en produits pharmaceutiques et en médicaments. À cet effet, Aoun a incité les investisseurs à s'intéresser à la production de médicaments anticancer, car, a-t-il dit, «le challenge d'aujourd'hui est de produire des médicaments pour alléger les souffrances des cancéreux, ainsi que celles des diabétiques à travers le pays». «Cette vision s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui insiste sur le renforcement de la production de médicaments et de traitements pour les malades atteints de cancer», a-t-il poursuivi. Assurément, ces unités industrielles implantées dans la wilaya de Bouira viennent soutenir l'effort national visant à rendre l'Algérie autonome en matière de production de médicaments. Pour renforcer le secteur de l'industrie pharmaceutique, Aoun a réitéré la nécessité de renforcer la coordination entre l'université et ces complexes industriels afin de former davantage de pharmaciens spécialisés dans l'industrie de médicaments. «Le secteur a besoin d'une main-d'oeuvre spécialisée et qualifiée pour développer cette industrie», a encore insisté le ministre. Le complexe industriel Biopharm est implanté dans la zone industrielle de Oued El Berdi sur une assiette de 52 hectares, dont 5 000 m2 réservés à la production des médicaments, selon les responsables du complexe. «Nous avons mis en place 5 lignes de production de médicaments pour une cinquantaine de produits de forme liquide», avait déclaré précédemment le P-DG du groupe Biopharm, Abdelwahid Kerrar. En quelques décennies, l'Algérie s'est hissée parmi les principaux producteurs pharmaceutiques d'Afrique. Les besoins du pays en générique sont, désormais, couverts à plus de 70%. De l'avis des observateurs, c'est là une aubaine en période de tension accrue sur le marché international. Rappelons que Aoun, avait annoncé, dès 2023, la priorité donnée à la production de produits pharmaceutiques à forte valeur ajoutée. Un choix dicté par la volonté politique de s'extirper du cercle vicieux de l'importation et de garantir la disponibilité des médicaments sur le marché national.