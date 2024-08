Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a été reçu, lundi, à Tunis, par le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed.

Lors de cette rencontre, relatée par un communiqué de l'Assemblée, «le président Kaïs Saïed a évoqué les liens de fraternité entre les deux pays et peuples, les relations privilégiées unissant les deux dirigeants, particulièrement le haut degré de coordination l'unissant avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune».

Le président tunisien a salué les conclusions de la rencontre du Sommet tripartite Algérie-Tunisie-Libye, passant en revue «l'histoire commune, le présent exceptionnel et l'avenir prometteur» entre l'Algérie et la Tunisie. Saïed n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction quant à «la convergence de vues entre les deux pays, notamment en ce qui concerne la cause palestinienne et ce que subit son peuple, victime d'une agression barbare, comme les massacres et les crimes au vu et au su du monde entier». Le président tunisien est également revenu sur les défis auxquels les deux pays et la région sont confrontés, affirmant que «le destin commun fait que la sécurité de la Tunisie est tributaire de celle de l'Algérie et vice versa».

L'hôte de la Tunisie s'est également félicité des étapes franchies par les deux pays pour «la relance des relations, notamment économiques, appelées à se hisser au niveau de l'entente et des relations politiques».

De son côté, Boughali a transmis au président tunisien «les salutations de son frère, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui porte tout le respect à la Tunisie et à son président, Kaïs Saïed», tout en félicitant le peuple tunisien à l'occasion de la 67ème fête de la République, lui souhaitant davantage de «progrès, prospérité et stabilité».

Il a relevé que sa visite en Tunisie et sa réunion avec le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, «témoignent des bonnes relations parlementaires qui reflètent la coordination et la coopération existantes entre les directions des deux pays».

Le président de l'APN a également passé en revue les principaux points évoqués avec Bouderbala, qui s'inscrivent tous «au coeur des intérêts des deux pays», mettant en avant l'aspiration des deux parties à «l'activation davantage des relations et des partenariats économiques pour être au diapason de l'entente qui existe entre les présidents des deux pays» souligne le communiqué. S'exprimant devant la presse à l'issue de la rencontre, Boughali a présenté ses «remerciements au président Kaïs Saïed et aux frères de l'Assemblée tunisienne des représentants du peuple pour leur hospitalité». Il a affiché sa «satisfaction du niveau des relations privilégiées» entre les deux pays, tout en souhaitant à la Tunisie, pays frère, «succès et réussite pour l'élection présidentielle prévue au mois d'octobre prochain», peut-on lire dans le communiqué de la chambre basse du Parlement.