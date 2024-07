L'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) vient de saluer et de faire part de son soutien aux dernières mesures décidées par le gouvernement face à la hausse des prix mondiaux du café et à ses répercussions sur le marché local, conformément aux instructions présidentielles. C'est ce qui ressort du dernier communiqué rendu public par cette association. Dans son document, l'UGCA a exprimé sa satisfaction face aux résultats de la réunion interministérielle présidée par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, lesquelles contribueraient à garantir et à renforcer le pouvoir d'achat des citoyens.

L'Union n'a pas manqué l'occasion de mettre en avant la rapidité avec laquelle les préoccupations des professionnels ont été traitées. «À cet égard, et en reconnaissance des efforts des pouvoirs publics et dans le but de coordonner et d'unifier les efforts avec tous les partenaires pour maintenir la stabilité du marché local, en veillant à ce que les prix du café sur le terrain diminuent et que les commerçants bénéficient des résultats de ces incitations et décisions», l'UGCAA s'est dit prête à «barrer la route aux spéculateurs, les revendeurs opportunistes et les intrus de la filière du café». Pour ce faire, cette association a affiché sa disponibilité pour «accompagner le gouvernement, le Crea et les acteurs économiques dans le but de la mise en oeuvre de ces décisions sur le terrain à travers l'accompagnement des distributeurs, grossistes, détaillants et propriétaires de cafétérias et les acteurs qui sont directement impliqués» dans la filière du café. L'UGCAA a affiché sa disponibilité à suivre les opérations d'approvisionnement du marché par cette denrée. L'Union s'est engagée à «demander aux opérateurs économiques de réduire progressivement les prix du café une fois que ces derniers repartiront à la baisse auprès des importateurs».

«L'Union veillera également au respect des prix plafonds des marges bénéficiaires du café aux stades de l'importation et de la distribution en gros, détail et même auprès des cafétérias». L'UGCAA a renouvelé, dans son communiqué, son implication volontaire dans toute les initiative visant à assurer la stabilité économique et le bien-être social des citoyens, et qui permettent de faciliter la tâche des commerçants, artisans et opérateurs économiques, d'autant plus que nous sommes proches des échéances politiques et sociales qui nécessitent la conjugaison des efforts des plus nobles et fidèles de notre chère patrie pour leur réussite. Dans ce sillage, il y a lieu d'abord de souligner que les prix du cette denrée alimentaire des plus prisées par les Algériens ont connu une envolée spectaculaire. Le paquet de 250 grammes est passé de 250 DA à environ 400 DA. La réactivité des pouvoirs publics pour la prise en charge efficace et la bonne gestion de la filière est cruciale dans ce genre de situation. Cette gestion proactive et transparente de la filière renforce la confiance accordée par les citoyens aux institutions de l'État. La réaction rapide du Premier ministre montre que les autorités sont attentives aux problèmes quotidiens des citoyens et qu'elles sont prêtes à agir pour résoudre les crises économiques, et protéger le pouvoir d'achat du citoyen. Il est évident de noter, par ailleurs, que la prise en charge de ce dossier ne date pas d'hier. Les efforts de l'État pour la préservation et l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens sont nombreuses et variées. L'État avait pris, mars dernier, de nombreuses mesures similaires ayant contribué à consolider le dispositif de régulation des marchés et, surtout, éradiquer l'augmentation des prix des légumes secs et du riz qui avaient connu une hausse inédite. La réaction rapide du gouvernement avait contribué à «casser» les prix de ces denrées comme ce fut le cas pour de nombreux autres produits de base, à l'instar du poulet et de la viande.