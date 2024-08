L'Algérie a condamné "fermement" l'assassinat, mercredi, d'Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement de résistance islamique Hamas, dans une frappe sioniste à Téhéran (Iran) en marge de sa participation à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien. "Nous sommes à un moment extrêmement dangereux et face à un tournant tragique suite à l'assassinat, à Téhéran, du chef du bureau politique du mouvement Hamas, Ismaïl Haniyeh. Nous condamnons fermement cet attentat terroriste lâche et abject commis par les forces d'occupation sionistes, qui continuent de fouler aux pieds les règles humanitaires, juridiques, politiques et morales les plus élémentaires", a dit le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, lors d'une conférence de presse au siège du ministère. "C'est la politique de la terre brûlée érigée par l'entité sioniste en plan et stratégie reposant sur l'escalade tous azimuts : Ghaza, Cisjordanie, Yémen, Liban, Syrie et Iran", a-t -il ajouté. Par cette politique de la terre brûlée, l'entité sioniste a voulu "plonger la région tout entière dans une spirale de guerres dont le seul bénéficiaire est l'occupant sioniste au détriment de la sécurité, de la stabilité et de la paix régionales", a estimé le ministre des Affaires étrangères. En cette douloureuse circonstance, Attaf a "présenté ses sincères condoléances au peuple palestinien frère, l'assurant de sa compassion et de celle de l'ensemble du peuple algérien dans cette épreuve".