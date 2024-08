L’Assemblée populaire nationale (APN) a dénoncé, dans un communiqué, le soutien du gouvernement français au plan colonial marocain dans le cadre de la prétendue souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. L’institution législative affiche son soutien aux décisions prises par l’État algérien à cet égard. L’Algérie a, rappelons-le, décidé le retrait avec effet immédiat de son ambassadeur en France. L’APN «dénonce énergiquement la décision honteuse du gouvernement français en faveur du plan colonial marocain d’autonomie dans le cadre de la prétendue souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental au mépris de toutes les résolutions de l’Organisation des Nations unies concernant la juste cause sahraouie, inscrite comme une question de décolonisation». Face à la complicité flagrante entre colonisateurs d’hier et d’aujourd’hui, l’APN «condamne fermement cette décision frivole et irréfléchie à rebours des efforts onusiens visant à régler ce conflit dans le cadre de la légalité internationale pour permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermination». «Par cette dérive grave et hasardeuse, le gouvernement français bafoue toutes les lois et règles, se soustrait à ses responsabilités de membre permanent du Conseil de sécurité et légitime l’occupation d’un État membre fondateur de l’Union africaine», a affirmé la chambre basse du Parlement. «En tant que représentants du peuple, nous condamnons cette décision inconsistante du gouvernement français qui, faisant fi de toutes les lois et règles, soutient le régime colonial expansionniste du Makhzen, alors qu’il est censé assumer sa responsabilité de membre permanent du Conseil de sécurité et œuvrer pour une solution durable qui garantisse le droit légitime du peuple sahraoui». L’APN a, dans ce contexte, appelé «le Parlement français et tous les hommes épris de liberté en France à condamner cette position honteuse qui nous rappelle le passé colonial infamant et déshonorant». La chambre basse du Parlement a, par ailleurs, salué «les positions algériennes constantes en faveur des causes justes dans le monde et la diplomatie algérienne fidèle aux principes humanitaires et aux valeurs de sécurité et de paix, dans la nouvelle Algérie sous la direction éclairée de Abdelmadjid Tebboune».

L’APN a, par-là même, affiché son «soutien total aux décisions prises par l’État algérien à cet égard», affirmant qu’«elles reflètent la conscience du peuple algérien, qui rejette l’injustice, l’agression et la confiscation du droit des peuples à la liberté et à une vie digne».