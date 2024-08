Salah Goudjil, président du Conseil de la nation, a reçu, hier, au siège du Conseil de la nation, Muhammad Ibrahim Shtayyeh, ancien Premier ministre palestinien et président du conseil d'administration du Centre de recherche palestinien. Cette rencontre qui témoigne de l'attachement du Moudjahid Salah Goudjil à la cause palestinienne, a constitué une occasion pour souligner la solidarité du peuple algérien et son soutien indéfectible à la cause palestinienne.

Tenue en présence de l'ambassadeur palestinien en Algérie, la réunion a concerné prioritairement «l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire tragique à Ghaza et dans les territoires palestiniens occupés». Les crimes israéliens sont tous documentés et les faits démontrent que l'entité sioniste «cherche à exterminer le peuple palestinien et à le déporter de force de sa propre terre», note un communiqué du Conseil de la nation. Il convient de relever que le président du Conseil de la nation a renouvelé la condamnation de l'institution qu'il préside «des massacres odieux commis par l'entité sioniste contre les Palestiniens», tout comme il s'est élevé contre «le silence d'une communauté internationale qui s'affaiblit de manière honteuse», confrontée à des alliances criminelles. Il en a résulté des comportements en contradiction flagrantes avec «les valeurs humaines et les principes universels et les conventions internationales».

Salah Goudjil n'a pas manqué de «saluer les sacrifices du peuple palestinien, affirmant son droit légitime à la résistance et réitérant la position ferme et inconditionnelle de l'Algérie en faveur d'un État palestinien indépendant avec El Qods pour capitale», rapporte le document du Conseil de la nation. Cette position est «exprimée par l'Algérie sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à travers tous les forums diplomatiques régionaux, continentaux et internationaux», rappelle le président du Conseil de la nation. Salah Goudjil a également dénoncé «les multiples tentatives visant à affaiblir la cause palestinienne, soulignant la nécessité d'unir et de resserrer les rangs de toutes les factions palestiniennes à ce stade critique», note la même source. Cela tout en considérant l'unité des rangs palestiniens comme un facteur primordial qui permet de garantir la victoire contre l'entité sioniste. Celle-ci court à son «effondrement et sa désintégration, avec l'extinction du sionisme et de ses auxiliaires». Le Moudjahid Salah Goudjil a rappelé à ses interlocuteurs la révolution de novembre 1954 qui, selon lui, a réalisé un exploit historique «grâce à l'unité et aux énormes sacrifices du peuple algérien».

Le président du Conseil de la nation a dénoncé l'appel de l'entité criminelle en faveur d'une prétendue paix dans la région. Salah Goudjil a, à ce propos, souligné «la brutalité dont fait preuve cette entité, à travers les crimes de génocide et d'abus contre le peuple palestinien, sans précédent dans le monde», avec, comble de la barbarie, de graves crimes commis à ciel ouvert et devant des médias. Pour le deuxième personnage de la République, la bestialité israélienne «confirme l'impossibilité de construire une paix réelle avec une entité cruelle, sans établir un État palestinien sur les frontières de 1967 avec El Qods pour capitale.

De son côté, «Muhammad Ibrahim Shtayyeh a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude au président, au gouvernement et au peuple algériens pour leur soutien continu au peuple palestinien», souligne le communiqué du Conseil de la nation. L'ancien ministre palestinien a passé en revue la situation à Ghaza et dans les territoires palestiniens occupés «suite aux attaques de l'entité sioniste criminelle contre le peuple palestinien, soulignant que l'occupation sioniste vise, à travers l'anéantissement du peuple palestinien, à tuer la possibilité de créer un État palestinien», lit-on dans le communiqué. Shtayyeh a salué «les efforts déployés au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU de l'État algérien sous la houlette du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans sa solidarité et son soutien inconditionnels à la juste cause palestinienne». Il a également souligné que «le message de l'Algérie au peuple palestinien a toujours été clair, et est centré sur sa jalousie de Palestine Une et Unifiée». Il rappellera dans le même contexte, «le respect par l'Algérie de toutes ses obligations envers le peuple palestinien à travers le soutien continu qu'elle apporte sous ses diverses formes».