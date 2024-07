Les nouveaux bacheliers face à leur avenir. Samedi dernier a marqué la fin de la phase cruciale des pré-inscriptions universitaires. Une majorité écrasante a franchi cette étape avec succès, et dès hier, ils ont entamé la validation de leurs inscriptions. Cette phase de confirmation se poursuivra jusqu’au 30 juillet sur la plate-forme dédiée: orientation-esi.dz.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a exprimé sa satisfaction quant à la réussite de cette première étape, menée intégralement en ligne pour plus de 300 000 nouveaux étudiants. Selon lui, le processus s’est déroulé de manière fluide et sans complications, grâce à l’introduction d’un portail électronique innovant. Ce portail comprend trois applications interactives : « Tawjihikoum : découvrez votre cursus », « Découvrez votre orientation grâce à l’intelligence artificielle» et « Découvrez les métiers adaptés à la formation choisie ». Ces outils ont été conçus pour guider les nouveaux bacheliers dans leur parcours universitaire. « Tawjihikoum » propose la publication ministérielle d’orientation des bacheliers via une plate-forme interactive, désormais disponible en anglais, en plus de l’arabe et du français. La seconde application, alimentée par une intelligence artificielle avancée, aide les étudiants à choisir les spécialisations les plus adaptées en simulant divers scénarios et en traitant plus de dix millions de données des cinq dernières années. Quant à la troisième application, elle permet aux étudiants de connaître les débouchés professionnels associés à leur formation. Ces innovations ont considérablement facilité le processus d’orientation, permettant aux étudiants de faire des choix plus éclairés grâce aux nouvelles technologies. Les résultats de l’orientation seront disponibles le 6 août prochain. Un moment crucial pour leur avenir du fait qu’il déterminera leur futur parcours universitaire. Ils devront ensuite régler les frais d’inscription entre les 10 et 15 août. Cela se fera aussi en ligne, par carte bancaire CIB, Dahabia ou l’application BaridiMob. Comme c’est le cas, depuis quelques années, les nouveaux étudiants n’auront pas à subir l’enfer des files d’attente dans les bureaux de poste sous 45 degrés! Cela grâce aux innovations qui ont été introduites crescendo dans l’université algérienne. Baddari a, d’ailleurs, dressé un bilan positif de l’année universitaire 2023/2024, mettant en avant des avancées significatives dans plusieurs domaines. Il a souligné les progrès réalisés dans l’entrepreneuriat avec la formation de 200000 étudiants, la création de 117 incubateurs d’entreprise, de 107 centres de développement de l’entrepreneuriat et de 55 maisons de l’intelligence artificielle. En matière de numérisation, 60 plates-formes numériques ont été mises en place et le système PROGRES a été généralisé. « Pour l’année universitaire 2024-2025, une réflexion est en cours pour adapter l’enseignement aux exigences contemporaines et renforcer ainsi la transition vers une université de quatrième génération», a souligné le ministre. Dans ce sens, 32 nouvelles offres de formation ont été introduites, cette année. Elles concernent, notamment les domaines de la traduction, de l’architecture, des sciences de la matière et de la technologie de fabrication des voitures. Ces initiatives visent à aligner l’université algérienne avec son temps…