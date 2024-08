Le programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune durant les cinq années de son mandat s'est distingué par l'importance réservée au dossier de la diplomatie. Ce secteur stratégique et névralgique est resté depuis longtemps marginalisé et relégué au second plan. L'avènement de Tebboune en tant que président de la République après l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, qui était caractérisée par une situation délicate et dangereuse même, dans l'histoire du pays, a été une opportunité de revoir et entamer un grand nettoyage dans le secteur de la diplomatie algérienne. Un des engagements du président Tebboune était de redonner l'aura d'antan à l'Algérie sur le plan diplomatique, au niveau international.

La diplomatie, selon le président Tebboune, c'est aussi servir et faciliter la tâche à la diaspora algérienne partout dans le monde. Pour rétablir la situation et remettre la diplomatie algérienne sur les rails, le Président fraîchement élu a appelé à organiser une Conférence des chefs des missions diplomatiques et consulaires algériennes. Cette Conférence a traité toutes les questions essentielles qui se rapportent à la diplomatie en général et à la prise en charge de la communauté nationale à l'étranger, en particulier. C'est la première fois que ce genre de conférences se déroule en Algérie comme une urgence pour asseoir une nouvelle approche diplomatique pour une nouvelle Algérie dont les enjeux régionaux et internationaux commençaient à prendre de l'ampleur et de l'importance. À ce propos, une série de recommandations ont été adoptées par l'ensemble des protagonistes de la chose diplomatique en Algérie. Dans ce sens, la tutelle a rappelé que «cette première conférence d'envergure, qui s'est tenue pour la première fois depuis l'indépendance, à l'initiative et sous l'égide du président Abdelmadjid Tebboune, participe de la volonté de dynamiser la diplomatie algérienne et de renforcer son rôle afin que ses initiatives et son déploiement régional et international cadrent avec la priorité politique fixée par le président de la République, conformément aux engagements qu'il a pris devant le peuple algérien lors de son élection», explique-t-on. C'est vrai, l'événement est d'une importance stratégique, cela n'a pas été le cas depuis l'indépendance de l'Algérie. Lors de cette Conférence, le président de la République a rappelé qu'«il ne faut pas se limiter à la prise en charge des préoccupations de notre communauté, mais de renforcer ses liens avec son pays et l'impliquer dans le processus du développement économique, afin de renforcer l'influence de l'Algérie à l'étranger. La diaspora recèle des compétences et des capacités qui constituent une valeur ajoutée motivée par une forte volonté de contribuer à l'effort collectif, à travers les échanges des expériences», a-t-il souligné. La multiplication des efforts diplomatiques en s'impliquant d'une manière agissante dans les questions en rapport avec des événements cruciaux que traversait le monde ont permis à la diplomatie algérienne et grâce à l'insistance du président de la République d'être «agressive» en termes de présence dans le gotha et le concert des nations, et ne pas se recroqueviller. La désignation de l'Algérie comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU était un pas qualitatif pour la diplomatie algérienne, qui a réussi des exploits tangibles. Pour rappel, «c'est la quatrième fois de son histoire que l'Algérie occupe un siège non permanent au Conseil de sécurité, après les mandats de 1968-1969, 1988-1989 et 2004-2005». La participation de président Tebboune au sommet du G7 a également connu un franc succès de la diplomatie algérienne. C'était là l'engagement le plus concret de l'Algérie dans le processus diplomatique et géopolitique qui impacte le monde actuel, en dénonçant les «agissements inamicaux» des responsables politiques émiratis contre l'Algérie et leur ingérence dans la région du Sahel.

La diplomatie algérienne a su s'imposer dans un contexte international caractérisé par le retour des attitudes hégémoniques de domination et de mainmise.