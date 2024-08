Le gouvernement veut «accélérer» Ghar Djebilet! Ce projet des plus ambitieux s'est encore invité à la table du gouvernement. En effet, la réunion du gouvernement qui a été présidée, hier, par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a été consacrée au suivi de la mise en oeuvre des directives du président de la République concernant les projets structurels des secteurs des mines et des chemins de fer. «Lors de cette réunion, le gouvernement a écouté une présentation sur l'avancement du projet minier de Ghar Djebilet, tant sur les aspects industriels que sur les infrastructures de base», indique le communiqué sanctionnant cette réunion. «Ce projet est crucial pour atteindre les objectifs fixés en matière de diversification de l'économie nationale, conformément à la vision stratégique du président de la République visant à stimuler le développement économique global par la valorisation des ressources et des capacités nationales», ajoute la même source. Ce projet cher au président Tebboune est stratégique pour la diversification économique du pays. Il doit produire 40 à 50 millions tonnes/an. Ce qui doit permettre à l'Algérie de gagner des milliards de dollars. L'importance de ce projet réside dans sa capacité à renforcer les bases économiques du pays. Il représente une opportunité majeure pour l'Algérie de se positionner comme un acteur clé dans le secteur minier international. «Grâce à ce projet, l'Algérie va figurer parmi les grands pays exportateurs de minerai dans le monde», a assuré le président Tebboune, jeudi dernier, devant le patronat. Néanmoins, Ghar Djebilet est une pierre angulaire de la stratégie de diversification de l'économie nationale. Il ne s'agit pas seulement d'extraire des ressources, mais de les transformer localement, créant ainsi de la valeur ajoutée et des emplois. Il devrait contribuer de manière significative à la croissance du PIB. «L'Algérie rejoindra le giron des grandes économies émergentes et les chaînes de valeurs mondiales et atteindra un PIB de plus de 400 milliards de dollars à la fin 2027», s'est engagé le premier magistrat du pays. Les retombées attendues de ce projet sont donc multiples. D'où l'insistance du chef de l'État à accélérer la cadence des travaux. Pour garantir la réussite de ce projet ambitieux, une commission mixte multisectorielle a été créée. «Elle est chargée de superviser l'exécution du projet et de résoudre toutes les questions nécessaires pour assurer son bon déroulement dans les délais impartis», précise le communiqué du gouvernement. La création de cette commission est une étape cruciale pour une coordination efficace entre les différents secteurs impliqués. Le gouvernement a également entendu une présentation sur les programmes de réhabilitation et de développement des stations de traitement des eaux usées. L'objectif est d'augmenter le taux de réutilisation des eaux traitées, en particulier pour l'irrigation. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des directives du président de la République concernant l'élaboration d'un plan rigoureux et clair pour l'utilisation des eaux traitées dans les activités agricoles et industrielles. L'optimisation de la gestion des ressources en eau est devenue une priorité nationale. L'augmentation de la réutilisation des eaux usées traitées permet non seulement de préserver les ressources hydriques limitées mais aussi de répondre aux besoins croissants en irrigation agricole, particulièrement dans les zones arides. En outre, le gouvernement a examiné une présentation visant à améliorer les conditions de prise en charge de l'enfance. Enfin, le gouvernement a discuté de la réalisation d'un projet d'infrastructure sportive dans la wilaya de Béchar.