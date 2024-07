Du secteur de l’habitat à celui de l’éducation, en passant par le cadre de vie citoyen et la préservation de l’environnement, ces visites mettent de la pression aux responsables des différents secteurs, surtout que le responsable marque des haltes pour prendre connaissance des préoccupations citoyennes de telle ou telle commune.

Au cours de cette autre série de visites d’inspection, le wali d’Annaba a mis le cap sur le secteur de l’éducation, sans pour autant négliger d’autres volets du développement local. Ce qui prime en cette période estivale, c’est l’achèvement des projets d’établissements scolaires, notamment au niveau des nouveaux pôles urbains et les localités nécessitant des aménagements ou des projets d’extension de classes. À l’image de la localité de Kharazza, relevant d’Oued El-Aneb (Berrahal), où les travaux d’extension de 3 classes ont été achevés au niveau de l’école primaire Chétabe-Abdallah. Les travaux d’une cantine scolaire qui sont encore en cours ont fait l’objet de critiques du wali qui a instruit l’entreprise de réalisation de le livrer au mois de septembre. Au-delà, le responsable remarquant le cadre détérioré de la localité de Kharazza, le wali a ordonné la prise en compte de la réhabilitation de la localité, notamment l’assainissement du réseau des eaux usées et l’approvisionnement de cette zone en eau potable. Il est à souligner que Kharazza subit de plein fouet le manque d’eau, les coupures interminables de l’énergie électrique, en plus de la dégradation du cadre de vie. Dans le même élan, le wali a inspecté le projet de réhabilitation de l’établissement primaire Reggad Ahmed à El-Ayeb Amar (Oued El-Aneb). Un projet parmi tant d’autres dont les travaux affichent un taux d’avancement significatif mais qui demeure insatisfaisant pour le wali qui a exigé plus d’efforts. Autres projets en cours de réalisation, le projet d’extension urbaine à Oued El-Aneb-centre sur une superficie de 12 ha, en plus de la réhabilitation d’un terrain de proximité. Un projet d’une cantine scolaire a été également inspecté à l’école primaire de Laouinet Rabah. Un modèle qui a inspiré le wali pour la réalisation d’autres dont les établissements qui en ont besoin. Ces projets et bien d’autres en cours de réalisation, dans la circonscription administrative de la nouvelle-ville de Draâ Errich, relèvent du plan de développement local 2023-2024. Si les projets existent, la lenteur dans leur réalisation casse l’élan du développement dans toutes ses dimensions. Tel le cas de la commune de Sidi Amar où Djellaoui s’est rendu pour donner un coup accélérateur à la cadence des travaux de réalisation des projets, que ce soit dans le secteur de l’habitat ou de l’éducation.