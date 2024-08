La Cour constitutionnelle a rendu hier son verdict après l'examen des recours introduits par certains postulants recalés. Elle a confirmé les résultats préliminaires dévoilés le 25 juillet dernier par l' Autorité nationale indépendante des élections(Anie), en rejetant tous les recours introduits par cinq postulants sur 13 dont les dossiers ont été invalidés par l Anie. En effet, le président de cette plus haute instance judiciaire, Omar Belhadj, a annoncé hier lors de sa conférence de presse la liste définitive des candidats qualifiés à participer à la course présidentielle du 7 septembre prochain. Il s'agit du président sortant Abdelmadjid Tebboune, le président du MSP, Abdelaali Hassani Cherif et le Premier secrétaire national du FFS,Youcef Aouchiche.

Le premier représente le courant nationaliste, le second le courant islamiste tandis que le troisième est censé représenter le courant moderniste. M? Belhadj a également affirmé que «la Cour constitutionnelle n'a pas lésiné à accorder toute l'attention à tous les recours introduits et à examiner chacun d'eux conformément au droit constitutionnel».

«La Cour constitutionnelle s'est réunie, à huis clos, les 27, 28, 29 et 30 juillet pour examiner les cinq recours enregistrés auprès du service du greffe. Elle s'est également réunie le 31 juillet pour valider la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle», a déclaré l'orateur. Il a précisé qu'après délibérations, la Cour constitutionnelle a «décidé d'accepter quatre recours dans la forme et de les rejeter sur le fond pour non- fondement et de rejeter un recours dans la forme pour n'avoir pas été soumis dans le délai légal». L'intervenant a, par ailleurs, fait savoir que «les décisions, de la Cour constitutionnelle seront transmises au secrétaire général du Gouvernement pour publication au Journal officiel», ajoutant que «les décisions de rejet des recours concernant les candidatures sont immédiatement notifiées aux concernés». titre de rappel, la Cour const itutionnelle avait réceptionné depuis l'annonce des résultats par l'Anie et jusqu'à dimanche dernier, cinq recours introduits par des prétendants à la candidature dont les dossiers ont été rejetés par l'Anie. Cette autorité avait annoncé, jeudi dernier, la liste préliminaire des candidats sus-indiqués dont les dossiers ont été transmis à la Cour constitutionnelle pour examen. Rappelons que l'Autorité des élections avait écarté 13 sur 16 postulants à la candidature pour l'échéance prochaine. En riposte aux assertions de certains prétendants recalés, le président de cette autorité a fait savoir que « les dossiers rejetés ne remplissaient pas les conditions légales».

Il a, à ce propos, ajouté que «l'examen des dossiers s'est effectué aussi bien via la plateforme numérique créée par l'autorité des élections et par le biais d'un traitement manuel pour vérifier et examiner les formulaires», tout en soulignant que l'examen des dossiers de candidature constitue «une opération cruciale» dans l'organisation des processus électoraux, en particulier celui de la présidentielle». La campagne électorale débutera à partir de mi-août prochain, selon le calendrier tracé. Dans le même sillage, le MSP devait présenter hier après-midi son programme pour la présidentielle anticipée, intitulé «Opportunité». Le FFS a prévu également de présenter le sien à la fin du mois en cours. Mohamed Charfi, a indiqué que «son instance est prête pour accompagner le processus électoral dans ses prochaines étapes». Dans ce sens, il a fait état de la publication d' «un guide relatif au financement de la campagne électorale juste après la proclamation de la liste définitive des candidats par la Cour constitutionnelle». Il a évoqué sur sa lancée la publication d'un «document d'orientation par la commission (installée auprès de l'Anie) qui veillera au respect des dispositions prévues en matière de financement des comptes de campagne électorale. Pour rappel, faute du nombre requis de formulaires de signatures individuelles, les dossiers de 13 candidats à la magistrature suprême ont été rejetés par l'Anie, dont celui de Belkacem Sahli, Zoubida Assoul et Saïda Neghza. Ce deus derniers, néanmoins, ont promis de s'exprimer et de commenter le rejet de leurS dossiers, une fois que la Cour suprême sera prononcé sur les recours dont elle est saisie».