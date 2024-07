Depuis mardi passé, les communes de la daïra de Bouzeguène sont, en partie, alimentées en eau potable depuis le barrage de Bouhamza, dans la wilaya de Béjaïa. Afin de pallier le manque de débit dont bénéficie cette région située à l'est du chef-lieu de cette commune, les autorités ont ainsi décidé de renforcer ces communes de quelque 2000 m3/jour. Des quantités d'eau potable qui viendront ainsi porter presque au double les quantités déjà disponibles pour l'alimentation de la commune de Bouzeguène à savoir 2 300 m3/jour. Il faut savoir aussi qu'en cette période estivale, les autorités locales au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou travaillent d'arrache-pied pour la mise en place du plan d'urgence prévu en vue de la couverture des besoins des populations en eau potable. De nombreux transferts d'eau sont en effet prévus dont le plus important est le plan de renforcement du débit réservé aux communes du littoral Azeffoun et Tigzirt. Ces dernières, pour rappel, accueillent des millions d'estivants durant les deux mois de juillet et août. Ce qui nécessite l'augmentation proportionnellement, de ses capacités en eau potable. Il faut noter aussi que la station de pompage des eaux pluviales de l'oued Sébaou vers le barrage de Taksebt occupe une place centrale et prépondérante dans ce plan visant à équilibrer les débits avec les besoins des populations réparties sur 67 communes. Cette station dont les travaux de réalisation ont été lancés en 2021 ont été confiés au groupe Cosider. Les travaux consistaient en l'installation d'un canal d'amenée d'une capacité de 320 000 m3/j, de 2 bassins de rétention de 10 000 m3 et 6 000 m3 équipés de 14 pompes. L'objectif était de parvenir à transférer 270 000 m3/j d'eaux pluviales de l'oued Sébaou vers le barrage de Taksebt. Pour sa part, l'universitaire hydrologue Malek Abdeslam relève l‘importance de cette station de pompage et de transfert des eaux située à Oued Aïssi. Ce dernier qualifie ce projet de réussite mais, il ne manque de souligner les risques de submersion par les crues du Sébaou qui risque d'endommager les infrastructures. Malek Abdeslam préconise ainsi de rééquilibrer et débourber les systèmes régulièrement via la multiplication des digues le long de l'oued Sébaou. On peut en tirer, ajoute-t-il, plus de 100 millions de m3 chaque année avec cette station de transfert. Enfin, il y a lieu de noter que la wilaya de Tizi Ouzou attend la réception de plusieurs infrastructures destinées à renforcer ses capacités en eau potable et d'irrigation. Des barrages sont actuellement en réalisation à Azeffoun et à Tadmaït, alors que d'autres stations de dessalement des eaux de mer sont en chantier à Iflissen et à Aït Chaffa. Il faut rappeler aussi que la wilaya de Tizi Ouzou, à l'instar de toutes les wilayas du pays connaissent une raréfaction des eaux durant la saison estivale. Ce qui fait que les barrages et les stations de dessalement représentent la solution idoine pour venir à bout du stress hydrique.