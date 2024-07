Programme des athlètes algériens lors de la troisième journée des Jeux olympiques

Badminton

À l'Arena La Chapelle

Double mixte / Poule B (14h40): Koceila Mammeri / Tanina Mammeri (Algérie) - Robin Tabeling / Selena Piek (Pays-Bas)

Boxe

À l'Arena Paris-Nord

Dames (huitièmes de finale 60 kg)

Dounia Khelif (Algérie) - Natalia Shardina (Serbie) (11h16)

Messieurs (huitièmes de finale 63,5 kg)

Jugurtha Aït Bekka (Algérie) - Erislandy Alvarez Borges (Cuba) (15h18)

Escrime

Au Grand Palais

Sabre féminin (tableau 64):

Saoussen Boudiaf (Algérie) - Olena Kravatska (Ukraine) (8h00)

Zohra Nora Kehli (Algérie) - Yasmine Daghfous (Tunisie) (8h00)

Chaïma Benadouda (Algérie) - Aigerim Sarybay (Kazakhstan) (8h00)

Tennis de table

À l'Arena Paris-Sud

32es de finale simple dames: Lynda Loghraibi (Algérie) - Meng Chen (Chine) (12h00)

Cyclisme

Contre-la-montre

Médaille d'or olympique pour Evenepoel Le Belge Remco Evenepoel est devenu Champion olympique du contre-la-montre samedi à Paris en s'imposant sous la pluie devant l'Italien Filippo Ganna et un autre Belge, Wout Van Aert. Déjà Champion du monde du chrono en titre, Evenepoel succède au Slovène Primoz Roglic, absent cette année, après avoir devancé ses deux rivaux de respectivement 14 et 25 secondes. Chez les dames, la cycliste australienne Grace Brown est devenue Championne olympique du contre-la-montre samedi à Paris en s'imposant sur un parcours transformé en patinoire par la pluie. C'est le premier titre olympique pour l'Australienne de 32 ans qui a devancé la Britannique Anna Henderson et l'Américaine Chloe Dygert, une des nombreuses coureuses à chuter. Brown, vice-Championne du monde l'an dernier derrière Dygert, a réalisé le rêve de sa vie en remportant l'or olympique, trois ans après être passée à six secondes du podium lors du chrono des Jeux de Tokyo-2020 remporté par la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, retraitée depuis.