Après s’être brillamment qualifiée en 8e, la judokate algérienne Amina Belkadi (-63 kg) qui a battu en 16e de finale des Jeux olympiques Paris 2024, la Vénézuélienne Anriquelis Barrios, mardi à l’Arena Champ-de-Mars, a perdu son second combat contre la Slovène Andreja Leski, victorieuse avant ce combat face à Belkadi contre la Géorgienne Eter Askilashvili (10-0).

Engagée dans la poule C, la porte-drapeau de l’Algérie lors de la cérémonie ouverture des JO de Paris, a très bien entamé la compétition en allant chercher la victoire par un Waza-ari. À 40 secondes de la fin de son combat face à la Slovène, l’Algérienne était devant grâce à un Waza-ari, obtenu au prix d’un geste technique de haute facture. Par la suite, Belkadi s’est laissée emporter par l’émotion et au lieu de défendre son acquis à quelques secondes de la fin du match, elle exécute une attaque inutile qui lui a coûté un contre pour perdre sur Ippon (10 points).