Désormais, le technicien tunisien Moez Bouakaz drivera cette saison, le nouveau promu de la Ligue 1 Mobilis. C'est un technicien tunisien véritable connaisseur du football algérien, que vient de s'offrir l'Olympique Akbou, qui évoluera la saison prochaine en Ligue 1 Mobilis pour la première fois de son histoire. Dans le but d'assurer son maintien parmi l'élite, la formation akboucienne a déjà fait signer officiellement plusieurs nouvelles recrues. «Elle vient de s'offrir les services d'un nouvel entraîneur en remplacement de Mourad Karouf. C'est ce qu'a annoncé le premier responsable du club sur les ondes de la radio locale. Moez Bouakaz n'est pas un inconnu dans le football algérien. Cela fait plus de 15 ans qu'il est arrivé au championnat d'Algérie en 2007. Après avoir pris la barre technique de l'ES Sétif, Bouakaz a pris en charge plusieurs clubs algériens. Il a drivé tour à tour le CA Bordj Bou Arréridj, la JSM Béjaïa, la JS Saoura, le MC Oran, l'USM Bel Abbès, le RC Relizane et même des clubs européens, à l'instar du FC Chalais en Suisse et l'ES Métlaoui en Tunisie.

Outre l'affaire de l'entraîneur, qui vient d'être ficelée, l'Olympique Akbou, a présenté sur sa page facebook les nouvelles recrues estivales et son objectif de maintien en Ligue 1 la prochaine saison 2024-2025. La direction de l'Olympique Akbou a officialisé la venue des nouvelles recrues avec la signature des contrats et ce, en prévision du renforcement de l'effectif, la saison prochaine. Trois nouvelles recrues ont été annoncées. Il s'agit du portier de la formation du CA Batna en l'occurrence Bencheikh El Fegoune Hatem, l'attaquant Abdelhak Askar (El Bachaier, Libye) et Yakoubi Mohamed Amine (MCA). Ces derniers ont signé officiellement leurs contrats après avoir négocié sur tous les plans. Ils ont été présentés au public sur la page officielle de facebook du club. Une bonne opération pour le club, qui vient de s'offrir l'un des meilleurs portiers en ligue, la saison dernière, après avoir été à la hauteur en s'illustrant de fort belle manière. L'ex-portier de la formation du CA Batna entend refaire le coup avec l'Olympique Akbou. Le club s'est offert les services de l'avant-centre Haroun Ali, le jeune attaquant Hamadouche Mohamed en provenance de l'USM Bel Abbès.

La direction du club a par ailleurs renouvelé les contrats des anciens joueurs, notamment ceux qui vont signer pour poursuivre leurs carrières au sein du club. Zidi Lounes, Benamara Massinissa et Chelfaoui ont signé leurs nouveaux contrats avec le statut professionnel du club. Zidi a opté pour un contrat de cinq ans tandis que Benamara s'est engagé pour une durée de trois ans.

L'Olympique Akbou avait largement dominé le championnat de Ligue 2 amateur Groupe centre-est, en enregistrant 22 victoires sur 30 possibles. Pour cette année, l'objectif est clair, se maintenir au plus vite en Ligue 1. Ayant déjà exercé au MC Oran avec des résultats probants, l'entraîneur tunisien Moez Bouakaz aura comme mission de maintenir cette formation en Ligue1. C'est donc un technicien, qui connaît bien le football algérien, que vient de s'offrir l'Olympique d'Akbou pour atteindre cet objectif