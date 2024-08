Une incertitude levée à l’annonce de l’attaquant burkinabè

La JSK vient, enfin, de renforcer son compartiment offensif avec deux attaquants africains. En attendant l'arrivée à Alger dans les prochaines heures de Walter Bwalia, le buteur burkinabè, Djibril Ouattara est arrivé en renfort et a rejoint mardi ses nouveaux coéquipiers, qui se trouvent depuis samedi passé en stage bloqué à Aïn Benian.

Les supporters sont ainsi rassurés de l'efficacité prochaine d'une attaque kabyle qui a été, durant plusieurs saisons, le point faible de la JSK. Une incertitude levée surtout à l'annonce de l'attaquant burkinabè Djibril Ouattara qui était, la saison précédente, dans le club marocain de l'AS Berkane.

Aussi, il y a fort à parier que le club kabyle soit plus offensif lors de la prochaine saison. Selon toute vraisemblance, coach Benchikha est en train de se constituer un effectif très solide avec des joueurs pivots à même de faire la jonction entre les compartiments défensif et offensif.

Le recrutement de quatre milieux de terrain obéit à cette perspective. En effet, il apparaît évident que la stratégie de Benchikha consiste à renforcer son effectif d'éléments latéraux dans le milieu offensif pour alimenter une attaque qui n'aura plus qu'à concrétiser devant les filets. Pour cela, il peut désormais compter sur Ouattara et Bwalia outre les attaquants déjà présents comme Boualia.

Par ailleurs, il faut noter que les Canaris se trouvent actuellement en stage bloqué à Aïn Benian sous la houlette de Benchikha qui annonce déjà la couleur au sujet de la discipline. Ce dernier n'est en effet pas passé par quatre chemins pour signifier clairement à ses joueurs que la rigueur est désormais de mise au sein du groupe. D'ailleurs, les séances effectuées à présent et avant lors des entraînements au stade de Tizi Ouzou, l'entraîneur en chef a été très regardant sur la présence et l'assiduité des joueurs. Élément primordial de sa stratégie, la discipline ne peut donc être l'objet de discussion pour un Benchikha qui a toujours été connu pour cette caractéristique et surtout pour son indépendance totale en matière de choix technique.

Il faut aussi souligner que les Canaris devraient effectuer un autre stage à l'étranger à la deuxième moitié du mois d'août.

Comme il a été toujours de coutume dans le club kabyle, la destination tunisienne est la plus plausible pour un regroupement des derniers réglages avant l'entame des compétitions officielles.

Les joueurs ont d'ailleurs un besoin impérieux de ce regroupement parce que les préparations des nouvelles recrues nécessitent des rencontres amicales, leur permettant de s'adapter au groupe avant les matchs officiels. Le travail de Benchikha appelle aussi des rencontres amicales pour peaufiner ses stratégies tactiques.

Enfin, il y a lieu de souligner que les supporters sont très optimistes quant à l'avenir de leur club.

Ce renforcement du compartiment offensif représente, pour eux, les dernières retouches après les changements profonds que leur club a subi depuis une année. On a en effet vu l'arrivée d'un nouveau sponsor, une nouvelle direction de la SSPA/JSK, une nouvelle direction technique et enfin un nouveau staff technique. Ce qui préfigure d'une saison pleine de rebondissements et pourquoi pas de titres, puisque c'est désormais l'objectif recherché.