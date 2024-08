Après l'élimination de plusieurs athlètes algériens lors de la première semaine de ces Jeux olympiques 2024, d'autres seront attendus avec plus d'espoirs de médailles dans les prochains jours à l'image du trio Imane Khelif (boxe), Kaylia Nemour (gymnastique), Djamel Sedjati et Smail Moula (athlétisme).

Aujourd'hui 1er août

Imane Khelif (boxe):? de finale (66 kg) à 11h20 face à l'Italienne Angela Carini

Kaylia Nemour (gymnastique): finale concours général à 17h15

Roumaysa Boualam (boxe):? de finale (50 kg) à 19h16

Jaouad Sayoud (natation): 200 m quatre nages à 10h47

El Mehdi Lili (judo): 16?? de finale des +100 kg dès 9h face à l'Émirati Magomedomar Magomedomarov

Vendredi 2 août

-Khennoussi Oussama (athlétisme/lancer du disque): qualifications entre 9h10 et 10h35

Samedi 3 août:

Yacine Hamza (cyclisme sur route): course en ligne à 10h00

Chaima Benadouda, Saoussen Boudiaf, Zohra Nora Kehli et Kaouthar Belkebir (escrime): 1/4 de finale sabre par équipe face à la sélection française (midi).

Dimanche 4 août

Bouanani Amine (athlétisme): premier tour des 110 mètres haies à 10h50.

Nesrine Houili (cyclisme): course en ligne dès 13h.

Kaylia Nemour (gymnastique): finale des barres asymétriques à 14h40.

Zahra Tatar (athlétisme/lancer du marteau): qualifications entre 9h20 et 10h45.

Lundi 5 août

Abdelkrim Fergat (lutte gréco-romaine): qualifications de la catégorie des 60 kg dès 14h. Huitièmes, quarts de demi- finale dans la foulée

Bilal Tabti (athlétisme): premier tour des 3000 m steeple à 18h04

Mardi 6 août

Abdelkrim Ouakali (lutte gréco-romaine): huitièmes de finale de la catégorie des 77 kg dès 10h30 quarts de finale dans la foulée.

Fadi Rouabah (lutte gréco-romaine): huitièmes de finale de la catégorie des 97 kg dès 10h30 quarts de finale dans la foulée

Ibtissem Doudou (lutte féminine): huitièmes de finale de la catégorie des 50 kg dès 10h30 quarts de finale dans la foulée

Mercredi 7 août

Ishak Ghaiou (lutte gréco-romaine): huitièmes de finale de la catégorie des 67 kg dès 10h30 quarts de finale dans la foulée

Bachir Sid Azara (lutte gréco-romaine): huitièmes de finale de la catégorie des 87 kg dès 10h30 quarts de finale dans la foulée.

Djamel Sedjati (athlétisme/800 mètres): premier tour dès 10h55.

Slimane Moula (athlétisme/800 mètres): premier tour dès 10h55.

Gouaned Mohamed Ali (athlétisme/800 mètres): premier tour dès 10h55.

Yasser Tahar Triki (athlétisme/triple saut): qualifications dès 18h15.

Jeudi 8 août

Fateh Benferdjallah (lutte libre): huitièmes de finale de la catégorie des 86 kg dès 10h30 quarts et demi-finale dans la foulée.

Chaïma Fouzia Aouissi (lutte féminine): huitièmes de finale de la catégorie des 57 kg dès 10h30 quarts et demi-finale dans la foulée.

Samedi 10 août

Walid Bidani (haltérophilie): finale +102 kg dès 19h30.