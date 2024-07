Le CRB a annoncé samedi l’arrivée officielle d’un sixième joueur, qui a renforcé les rangs belouizdadis. Il s’agit du milieu de terrain ivoirien Arafat Doumbia. Ce joueur de 19 ans, vient du club Société omnisports de l’armée. C’est le second joueur qui évolue au milieu de terrain engagé par le CRB après le Camerounais Jacques Mbé. Ce dernier a été pour rappel, recruté pour remplacer le Malien Mamadou Samake, libéré cet été et qui a été transféré en Tanzanie. Doumbia a paraphé un contrat de 3 saisons, annonce un communiqué du Chabab Riyadhi de Belouizdad, dans sa page officielle sur facebook. Ainsi, après avoir renforcé son effectif en défense avec l’arrivée du gardien de but Farid Chaâl et du défenseur central Badreddine Souyad, notamment ainsi qu’au milieu de terrain, le CRB devrait engager un autre attaquant pour soigner son compartiment offensif surtout que le Camerounais Leonel Wamba est annoncé sur le départ. On évoque à cet effet, l’arrivée de l’ancien joueur de la JS Kabylie, Arezki Harmoun qui évoluait en Égypte, la saison dernière. Son transfert au Chabab est considéré comme étant acquis par les dirigeants des Rouge et Blanc. Il ne reste que l’annonce officielle à faire dans les prochaines heures.