Le joueur Ghiles Guenaoui qui vient de signer un contrat de deux années, a débuté sa préparation estivale avec sa nouvelle équipe, l’USM Alger, qu’il a rejoint cet été dans le cadre du mercato estival en cours, au moment où les Rouge et Noir ont repris les entraînements en vue de la prochaine saison 2024-2025. En effet, c’est, avant-hier, dimanche, que l’administration des Rouge et Noir a publié, via le compte officiel de l’équipe sur la plate-forme « X », des photos de Guenaoui lors de sa première séance d’entraînement avec l’équipe. Ainsi, l’ancien sociétaire d’Al Masry SC a été présenté par la direction du club usmiste, du coup, c’est la cinquième recrue du club lors de ce mercato estival après Ilyes Chetti, Houssem Ghacha, Kévin Mondeko et Glody Likonza. Il est à noter que Ghiles Guenaoui a enregistré cet été son retour en Championnat national, par le biais de l’USMA, après avoir disputé la saison dernière avec le Club Al-Masry de Port-Saïd.

Les Rouge et Noir sont donc en pleine préparation estivale pour bien aborder la saison prochaine 2024-2025, dans de très bonnes dispositions pour réussir les trois objectifs prévus dans le programme. Il s’agit du Championnat d’Algérie, la coupe d’Algérie et une participation à l’échelle continentale. Les joueurs de l’USMA ont donc bien entamé leur préparation d’intersaison avec leur nouveau coach, le Tunisien Nabil Maaloul et ce, après une quarantaine de jours de repos. Les joueurs coachés par le nouveau coach, le Tunisien Nabil Maaloul, ont effectué leur première séance d’entraînement sur la pelouse de l’annexe du stade Nelson Mandela. C’est dans une ambiance familiale que ces entraînements ont repris avec les Rouge et Noir algérois. Lors de la première journée des entraînements, les joueurs ont effectué une séance de musculation au stade Omar Hamadi, tandis que celle de l’après-midi qui a été effectuée dans l’annexe du stade Nelson Mandela, a été consacrée au travail sur l’aspect technico-tactique.

Le nouvel entraîneur tunisien Nabil Maaloul est très motivé et, surtout, décidé à mobiliser ses troupes afin de réussir une bonne préparation surtout que l’USMA est concernée par la coupe de la CAF et qu’elle compte jouer la carte du titre cette saison.

Les Usmistes ont beaucoup d’ambitions et le début du recrutement de qualité effectué jusque-là par les responsables du club, est illustratif de ses ambitions.

Ainsi l’USMA effectue le premier cycle de la préparation à Baraki pendant deux semaines, avant de passer, à partir du 10 août prochain, à une autre partie de la préparation, mais à l’étranger et en particulier, en Turquie pendant une semaine. Ce stage sera consacré à l’aspect technico-tactique avec, en plus, trois ou quatre matchs amicaux. Par la suite et après leur retour de la Turquie, les Rouge et Noir vont poursuivre leur préparation à Alger, avant de rejoindre la Tunisie pour un stage au complexe la Cigale de Tabarka, comme ce fut le cas l’année passée. Un stage d’une semaine qui sera ponctué par des joutes amicales, avant de regagner le pays pour une dernière préparation avant la reprise de la compétition officielle.