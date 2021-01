La nouvelle adaptation veut mettre un coup de jeune à cette histoire et recherche un Sébastien de toute origine ethnique.

Sébastien change de visage. L'indémodable «Belle et Sébastien» est bientôt de retour avec Pierre Coré (L'Aventure des Marguerites) pour prendre le relais de Clovis Cornillac derrière la caméra. Produite par Radar Films, la nouvelle adaptation de cette amitié entre le petit garçon espiègle et sa chienne complice veut mettre un coup de jeune à cette histoire culte.

«Nous recherchons un Sébastien d'aujourd'hui, de toute origine ethnique», expliquent Sylvie Brocheré et Sophie Blanchouin, les directrices de casting.

Sébastien est un garçon de 10 à 12 ans sportif et qui ne ressemble pas forcément à Félix Bossuet, le héros de la dernière trilogie.

Le grand casting national, qui vient d'être lancé, se poursuit jusqu'à début février. Pour tenter sa chance, les jeunes acteurs sont invités à envoyer leurs photos à cette adresse: [email protected]*.

Le tournage se déroulera dans les montagnes dans le courant de l'année 2021.

Une version modernisée qui met l'accent sur la diversité.