Aprés sa diffusion officielle, le 4 mars dernier, à l'Opéra d'Alger, et des multiples péripéties et blocages, le long-métrage de Bachir Derrais sur le héros de la révolution algérienne, Larbi Ben M'hidi a été projeté en séance spéciale au festival d'Annaba du film méditerranéen devant une salle archi- comble, laissant encore plus de monde dehors. La censure qui a frappé le film durant toute ces années lui a fait énormément de bien à la fin, et a fini tout compte fait, par susciter le fort intérêt du public envers ce long métrage réalisé sur la vie de ce héros de la révolution algérienne, campé par Khaled Benaissa. Ses camarades, dans le film étaient nombreux à être présents lors de cette touchante projection. On citera les comédiens Nidhal El Melouhi, Fethi Nouri, Nassredine Djoudi, Mohamed Frimehdi, Idir Benaibouche et Souha Oulha. Le réalisateur Bachir Derrais réitera au public sa promesse de le faire sortir en salles alors que Khaled Benaissa, fier de retourner dans sa ville a salué le public pour «son silence» qui a bien témoigné de son intérêt en écoute envers ce film dont le «discours politique» est en effet essentiel pour comprendre le message véhiculé par le film.