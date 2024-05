- Les chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) ont félicité lors de leur 15e Sommet tenu les 4 et 5 mai à Banjul (Gambie), l'Algérie pour l'inauguration de Djamaâ El-Djazaïr, troisième plus grande mosquée au monde, considérée comme un centre de rayonnement spirituel et un édifice religieux, scientifique, culturel et touristique par excellence.

Le Communiqué final du Sommet a salué le rôle de Djamaâ El-Djazaïr dans la diffusion des valeurs authentiques de l'Islam, notamment celles liées à la tolérance et à la modération, ainsi que la culture du vivre ensemble en paix, la promotion du dialogue entre civilisations et l'instauration de liens solides au niveau international.

Il s'agit, également, d'asseoir une influence scientifique internationale à travers la promotion du système de formation universitaire au niveau mondial et le soutien à la recherche et aux études spécialisées dans le domaine religieux.