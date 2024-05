Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé, samedi à M'sila, que son département ministériel a obtenu l'accord du président de la République pour la réservation de près de 2000 logements de fonction au profit des imams, à travers le pays. Cette décision sera concrétisée en coordination avec le ministère de l'Intérieur et celui de l'Habitat. Elle vient satisfaire les demandes faites par les imams à ce propos, traduisant le soutien de l'État au secteur des affaires religieuses en général et aux imams en particulier», selon Belmehdi. Ces mesures décidées pour le secteur s'ajoutent à une série de décisions prises dernièrement dont le statut de l'imam, lui permettant de jouer pleinement son rôle et de remplir ses missions sociales et religieuses,

a ajouté le ministre.