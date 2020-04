Un concours récompensant le meilleur conte est proposé aux enfants par l’association culturelle oranaise « El-Amel », qui les invite à participer via Internet en raison des mesures de confinement en vigueur, a-t-on appris dimanche dernier des initiateurs de cette action. L’épreuve est lancée jusqu’à la fin du mois en cours au profit des enfants de 8 à 12 ans, les incitant à «développer leur imagination” pour rédiger un conte en une vingtaine de lignes, a précisé à l’APS Mohamed Mihoubi, coordinateur de cette initiative, animée par un groupe de bénévoles.

L’activité proposée a pour but de « combler utilement le temps libre des petits” en cette période de confinement à domicile, imposé dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation du coronavirus », a-t-il expliqué. Le programme de cette activité, fait suite au lancement, par l’association, du 1er concours d’improvisation théâtrale sur Internet qui se tient également jusqu’à la fin du mois en cours. Une autre compétition sur Internet est en préparation, destinée quant à elle au large public qui sera départagé par un jeu de « questions/réponses » testant la culture générale de chacun dans le domaine du théâtre, a fait savoir Mihoubi. L’association « El-Amel » est implantée au Centre culturel « M’barek El-Mili » où elle dispose d’une école d’initiation aux techniques théâtrales, rappelle-t-on.