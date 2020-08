Le monde de la musique andalouse a été marqué la semaine dernière, soit jeudi 31 juillet par la disparition de Cheikh Smaïn Hini. Aussi l'a annoncé le directeur de l'Aarc Abdelkader Bendameche qui est connu pour être un homme de culture versé dans la musique et spécialement chaâbie entre autres. «Le monde artistique, particulièrement celui de la musique andalouse est encore une fois endeuille par la perte, de Cheikh Smaïn Hini président de l association El Inchirah d ‘Alger ce matin a l'âge de 74 ans.» a-t-il fait savoir. Et de poursuivre: «En cette douloureuse circonstance, le directeur général ainsi que l'ensemble du personnel de l'agence algérienne pour le rayonnement culturel présentent toutes leurs condoléances les plus attristées et prient Dieu le Tout-Puissant pour l'accueillir en son vaste Paradis».Evoquant les mérites de Cheikh Smaïn Hini, l'ancien président du Cnal (Conseil national des arts et des lettres) à indiqué que «Ce véritable militant de la préservation et de la sauvegarde du patrimoine musical andalou vient de perdre sa dernière bataille contre le Covid-19 qui a eu raison de lui ce matin a l'hôpital Lamine Debaghine (ex-Maillot) de Bab El Oued a Alger. je lui reconnais ses vastes connaissances dans son domaine de prédilection, élève de cheikh el Hadj Abdelkrim Dali au conservatoire municipal d Alger,de cheikh Abderrezak Fekhardji, et de Boudjemaâ Fergane, cheikh Smaïn Hini s'est forge une personnalité très importante dans la défense de ce legs ancestral.». Et de conclure: «Il manquera a la famille artistique, il me manquera personnellement pour l'avoir côtoyé de très près durant un peu plus de 45 ans, il manquera cruellement à sa fille Hasna, qui est aussi sa meilleure élève il manquera a ses autres filles, a son épouse Rachida et a son frère le distingue pianiste Nasser Hini. Va en paix cher ami, fidele et vieux compagnon de route artistique inna lillah oue inna ileyhi radjioun.»