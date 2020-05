Art Never Stands By est un projet imaginé et conçu par les artistes (Leila Boutamine et Medfoued Sadoui) qui invitent les artistes confinés sous Covid-19 à une création collective sous forme d'un patchwork.

1. Les participants doivent créer une oeuvre plastique qui sera juxtaposée à l'oeuvre centrale* du patchwork. Dimension 29 x 29 cm.

2. La création est libre, elle doit suivre les limites de l'oeuvre (haut, bas, droit ou gauche) au niveau des couleurs.

3. Le visuel doit être envoyé à la page du groupe: Algérie art contemporain sur Facebook.

* L'oeuvre centrale est de l'artiste Bilal Dafri.