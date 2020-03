Pour le jeune photographe Seif Eddine Fathoun, originaire de Tébessa, la photographie est un moyen de promouvoir le tourisme et la culture en immortalisant, à travers son objectif, le charme ensorcelant de la nature qui caractérise sa wilaya en vue de la faire découvrir. Ce jeune homme de 27 ans a pris part à la deuxième édition du Salon national de la photographie, tenu à la Maison de la culture Mohamed Chebouki. Il a émerveillé les visiteurs avec ses oeuvres exhalant la beauté de la nature et des différents monuments historiques que recèle l'antique Théveste, à travers l'objectif de son appareil photo. Seif Eddine a confié que «les études universitaires dans la communication et les médias, le master obtenu à l'université Larbi-Tébessi et une formation effectuée au sein de l'atelier de l'audiovisuel de la Maison de la culture Mohamed Chebouki ont contribué à l'éclosion de cette passion pour la photographie». Et d'ajouter: «Je m'intéresse à toutes les nouveautés dans le domaine de la photographie pour connaître les dernières techniques et les appareils photo les plus récents utilisés.» Il souligne également que «la beauté de Tébessa, ses paysages attrayants et envoûtants, et ses divers monuments archéologiques, constituent les principaux thèmes des photographies capturées», faisant savoir qu'«il souhaite les faire partager en participant à différentes manifestations culturelles et expositions», et ce, en prenant «la responsabilité de promouvoir le tourisme dans cette wilaya frontalière». «J'ai immortalisé avec mon appareil photo des milliers de photographies et réalisé des vidéos promotionnelles de divers sites et monuments archéologiques dont regorge la wilaya de Tébessa. J'ai également exposé ces oeuvres dans des expositions organisées dans plusieurs wilayas du pays comme Béjaïa, Jijel, Ghardaïa, Médéa et Constantine, des expériences à jamais gravées dans mon esprit», a renchéri le jeune photographe. S'agissant de sa plus importante participation à une manifestation du genre, Seif Eddine a évoqué une exposition en 2019 à Nabeul (Tunisie), intitulée «Nabeul sous un regard algérien et tunisien», affirmant que «cette première participation internationale constituera une occasion de participer, à l'avenir, à d'autres expositions à l'extérieur du pays, d'autant plus que cela permet de découvrir des personnes talentueuses qui excellent dans le milieu de la photographie». Sur son «ambition» dans ce domaine, Seif Eddine reconnaît qu'«il aspire à élaborer un guide touristique de la wilaya de Tébessa, comprenant les plus belles photos des différentes zones touristiques et archéologiques qu'elle renferme», soulignant qu'il est en train de «réunir des centaines de photos en attendant d'obtenir des indications précises sur chaque site auprès des autorités compétentes». Pour conclure, ce jeune photographe a exhorté les passionnés de photographie «à garder confiance et à faire preuve de patience pour pouvoir capturer les photos souhaitées, et ce, en investissant nécessairement le terrain pour atteindre l'objectif escompté».