Plus d’un tour dans son sac ! Une expression qui la définirait très bien ! Elle s’appelle Leïla Touchi, comédienne, metteur en scène, mais aussi performeuse née .C’est le cas de le dire ! Transformer le négatif en positif est le propos de son entreprise qu’elle a mis en place patiemment durant ces derniers mois. Il s’agit d’un ciné-club baptisé «Ciné Houma» lancé par la coopérative culturelle et artistique «MassArat», créée en 2019 par la jeune comédienne Leïla Touchi. Cette dernière convie ainsi tout les cinéphiles à son inauguration, aujourd’hui, à partir de 15h30, précisément, à la salle de conférences, ex-salle de cinéma de Fouka, avec la projection du long métrage Harraga Blues de Moussa Haddad et ce en hommage au réalisateur algérien récemment disparu. Une initiative louable d’autant que cela a lieu dans sa ville où elle avait connu des déboires avec les jeunes de son quartier. Aussi, pour renverser la tendance, et ne pas croiser les doigts, elle décide de riposter en y introduisant de la culture et du cinéma ! Une manière de relativiser estimant que « les gens d’ici aiment regarder des films, mais les pauvres, ils n’ont pas les moyens d’aller jusqu’à Alger…». Sortir son quartier de sa léthargie en y amenant de l’animation et de la gaieté voilà le programme auquel s’attelle Leïla Touchi.

Aussi, c’est le cinéma qui vient chez ces jeunes, grâce à Leïla Touchi qui a décidé de prendre le taureau par les cornes en acquérant cette salle, tous les samedis, salle qui était fermée et ne servait qu’aux mariages. Beaucoup de surprises vous attendent pour la suite des évènements. A ne pas rater donc !