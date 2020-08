Le mardi 4 août, de violentes explosions ont frappé le coeur du Liban, à Beyrouth, sa capitale. Plus de 170 victimes, parmi lesquelles de nombreux enfants, sont à déplorer. C'est un choc énorme qui traumatise un peuple entier, ainsi que la communauté internationale compatissante de douleur. Une douleur partagée par l'artiste Khaled, très affecté, qui, avec le soutien et l'aide de son label Aalia Publishing, a souhaité enregistrer un titre: «Elle s'appelle Beyrouth». Avec l'artiste libanais Rodge.

Un morceau émouvant

Le single et le clip sont sortis hier, soit, deux semaines après la tragédie. La totalité des bénéfices sera reversée à la Croix- Rouge. «Mon sourire s'est effacé, pour laisser place à la peine que je partage à vos côtés. Un peuple... votre peuple, frères (amis) libanais, a été touché et nos coeurs ont été meurtris», a expliqué le chanteur dans un communiqué transmis par Aalia Publishing sa maison de disque.

Pour la réalisation de «Elle s'appelle Beyrouth», ce nouveau titre, l'auteur de «Didi» ou encore «Lilah ya Djazayir» s'est associé à un «ami», le musicien libanais Rodge.

«Beyrouth a fait face à une explosion qui a dévasté le coeur de cette ville, laissant son peuple meurtri, affamé et sans toit», écrit ce dernier sur sa page Facebook, avec une photo le montrant face à cheb Khaled.

Dans le clip nous découvrons en effet le duo interpréter cet émouvant morceau avec en arrière-fond les images tragiques d'un Beyrouth sinistré après l'explosion au niveau de son port. Il convient de rappeler qu'une gigantesque explosion a eu lieu le 4 août dernier au port de Beyrouth, faisant plus de 170 personnes et en blessant quelque 6 000 autres, outre d'importants dégâts matériels. Un incident qui jeta l'effroi dans le monde entier avec ses images apocalyptiques.

Humanisme et générosité

Khaled, ne pouvait ainsi rester insensible devant ce drame «Avec Manu Dibango, Cesaria, et quelques autres, il fait partie de ces Parisiens d'adoption, qui ont transformé la capitale française en carrefour de la sono mondiale. Didi et Aïcha ont fait le tour du monde, et Khaled est une star dans de nombreux pays où le nom même de «raï» est inconnu. Qu'importe! À Oran, on sait bien que sans le raï, le mot «liberté» n'aurait aujourd'hui plus du tout de sens» écrit RFI Musique. Khaled a prouvé plus d'une fois qu'il avait la main sur le coeur. Avec ce titre «Elle s'appelle Beyrouth», l'artiste planétaire vient encore une fois de faire montre d'une grande générosité incontestable, digne de son rang de king!