De façon inédite la galerie d’art,Le Paon, déploiera ses couleurs à l’Institut français d’Alger. il s’agit d’une exposition artistique qui aura pour thématique « Renouveau ». Cette dernière regroupe trois (03) artistes plasticiens de renommée et engagés dans la société, de générations différentes.qui sont: Rezki Zérarti, Abdel Halim Selami et Fatma_Zohra Bouaouni représentant des peintures relevant de l’art contemporain algérien. Le vernissage de l’exposition se tiendra le 6 mars à partir de 14h00. L’exposition est visible du 6 mars jusqu’au 18 mars 2021. L’objectif de cette manifestation culturelle est de délocaliser les activités de la galerie le Paon afin de permettre la consécration de la culture de partage et de solidarité sous la couverture de l’art, en ces temps de pandémie de Covid 19 et qui, sans aucun doute, démontre encore une fois, le rôle primordial et vital que l’art a joué pour surmonter les moments difficiles de cette crise sanitaire, à l’échelle nationale et internationale.