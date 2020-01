Première partie

Du jeudi 30 janvier à 18h00 au vendredi 31 janvier à 2h00 à Alger, l’Institut français d’Alger et plus de 20 partenaires organiseront la 4ème édition de cet événement international et proposeront plus de 34 activités dans plus de 20 lieux pour explorer toutes les facettes du vivant.

PROGRAMME DE LA NUIT DES IDEES 2020

1- Conférence-rencontre avec Kaouther Adimi, Institut français d’Alger, Salle de spectacle, 18h00 – 20h00, 07 Rue Capitaine Hassani, Alger, Algérie. Réservation à l’adresse: [email protected]

2- Film documentaire « Demain est à nous», 16h00-17h45, à l’Institut français d’Alger (salle de spectacle), 7 Rue capitaine Hassani, Alger. Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants qui se battent pour défendre convictions. Ils s’appellent Jose´ Adolfo, Arthur, Ai¨ssatou, Heena, Peter, Kevin et Jocelyn... Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop isole´s pour se lever contre l’injustice ou les violences. Au contraire, gràce à leur force de caractère et à leur courage, ils inversent le cours des choses… Réservation à l’adresse: [email protected]

3- Exposition Afrique en « créa-action», à partir de 18h00 à l’Institut français d’Alger (salle d’exposition), 7 Rue capitaine Hassani, Alger. Dès le 15 janvier 2020, un chantier artistique en ébullition/ un laboratoire de création sera amorcé. Les contours de la création (soit un collage photos, soit une installation d’art plastique à définir ultérieurement), en adéquation avec la thématique, citée ci-dessus, seront déjà esquissés par le collectif des étudiants africains d’Alger. Dans la soirée du 30, en présence du public sous forme de performance, le collectif des étudiants africains Carrefour Cadenkoso sous la présidence du docteur Moussa Sissoko pourra alors achever son œuvre. Entrée libre.

4- Lecture à voix haute : être vivant, l’écrire, le dire et le lire en une nuit brillante d’idées nouvelles ! 20h00 – 21h45 à l’Institut français d’Alger (médiathèque), 7 Rue capitaine Hassani, Alger. À l’occasion de la nuit des idées, une scène vous est dédiée à la médiathèque de l’Institut français d’Alger, afin de lire à voix haute vos textes préférés. Pour participer, merci d’envoyer vos textes à l’adresse suivante: [email protected] avant le dimanche 26 janvier.