L'historien Ali Guenoun vient de publier un nouveau livre, aux éditions «du croquant», intitulé «La question kabyle dans le nationalisme algérien 1949-1962». Ali Guenoun a précisé que ce livre est le résultat d'un très long travail de recherche mené pendant des décennies puisqu'il représente tout simplement une version remaniée de sa thèse de doctorat dont le thème est: «Une conflictualité interne au nationalisme radical algérien: la question berbère-kabyle, de la crise de 1949 à la lutte pour le pouvoir en 1962».

L'auteur précise que cet ouvrage porte, notamment sur deux aspects et deux moments de la lutte des nationalistes algériens pour l'indépendance de leur pays.

Emergence du mouvement identitaire

«L'un, longtemps ignoré, se rapporte à la crise dite berbériste de 1949, au sein du Parti du Peuple Algérien (PPA), suscitée par la définition même de la nation algérienne. L'autre connu, mais sous-analysé, sinon mal compris, à la montée en puissance de la wilaya III historique et de son chef, Krim Belkacem, au sein du FLN et de l'ALN pendant la guerre d'indépendance», est-il encore précisé. L'ouvrage de Ali Guenoun se penche, par ailleurs, sur la période intermédiaire (1950-1954), «qui sépare la crise de l'insurrection du 1er novembre, et en conditionne pourtant la préparation, avec ses conséquences à l'échelle de la nation tout entière». Ce travail apporte une contribution importante à la compréhension de deux questions plus larges: celle de l'émergence d'un mouvement identitaire amazigh; celle de la gestion de l'ethnicité par le nationalisme radical algérien, en deçà et au-delà de la guerre d'indépendance.

Ali Guenoun met au jour et en perspective de multiples faits «ignorés», «souvent incompris» tant des services de renseignements civils ou militaires que des acteurs en conflit et des historiens eux-mêmes. «Cet ouvrage constitue une contribution originale à l'histoire politique de l'Algérie, notamment par l'attention portée aux questions régionales dans l'ensemble algérien», souligne l'éditeur du livre. Il faut rappeler que l'auteur de ce livre a déjà publié un premier ouvrage dans le même sillage, en 1999, aux éditions «Casbah» d'Alger.

Etapes du combat

Le livre s'intitule «Chronologie du mouvement berbère, un combat et des hommes» et contient des témoignages extrêmement précieux d'acteurs de premier plan des différentes étapes du combat identitaire amazigh en Algérie.

Le livre, préfacé par l'historien Daho Djerbal, représente aussi une chronologie détaillée revenant sur les différentes étapes ayant émaillé et ponctué ce long chemin de lutte pour la reconnaissance de l'identité amazighe. Ali Guenoun est docteur en histoire de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses travaux portent sur l'histoire de l'Algérie contemporaine.

Le livre «La question kabyle dans le nationalisme algérien» de Ali Genoun est actuellement disponible uniquement en France. L'auteur a indiqué qu'il sera bientôt édité en Algérie sans avancer de date exacte.