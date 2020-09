Le court métrage «The Cow» du réalisateur iranien Rassoul Jo Hak a obtenu le Premier Prix, correspondant au «le portail d'or» au Festival portail numérique du court métrage de Annaba.

Le Deuxième Prix, à savoir «le portail d'argent», il a été décerné au court métrage «Morning Flavors» des deux réalisateurs marocains Sahir et Ahcen Yakouti, alors que le court métrage «The Visit» du Syrien Amrou Ali, s'est vu décerner le Troisième Prix «le Portail de bronze».

Le jury du festival a accordé une «mention spéciale» au film Kiffah Yatim du réalisateur algérien Zidane Djilali et «À qui la faute» de l'Ivoirien Marbot Lath. Pour le Prix du public, il est revenu à «The Last Will» de l'Irakien Mohamed Hocine Mohamed Dorbendikhani.

Le Prix du jury a été aussi décerné au Français Guillaume Mainguet pour «Le milieu du lac» et au Marocain Fayçal El Halimi pour «The princess life», a indiqué le coordinateur du festival, Dalil Belkhoudir.

Lancé simultanément en avril dernier par la direction locale de la culture et la Maison de la culture Mohamed Boudiaf et plusieurs autres associations artistiques, le festival a enregistré la participation de

400 courts métrages réalisés par des cinéastes amateurs d'Afrique, Europe et Asie.