«Le théâtre régional Abdelkader Alloula relève désormais du domaine public national à préserver de tous les aléas. C'est ce qu'a affirmé la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, en annonçant, à partir d'Oran que «le théâtre régional est à classer comme patrimoine national».

«La décision est prise», a-t-elle ajouté indiquant que «cette mesure prise porte sur l'accélération de l'entretien des motifs artistiques qui garnissent la toiture de cette bâtisse et qui représentent des symboles architecturaux de cette structure culturelle».

Cette décision sera, selon la ministre, par le lancement d'un important projet portant sur l'entretien et la maintenance des motifs du théâtre en partenariat avec des spécialistes tchèques.

La ministre a, en ce sens, souligné que «le projet sera activé après la fin de la conjoncture sanitaire résultant de la pandémie du coronavirus, a déclaré la ministre.

En attendant, un travail d'urgence sera effectué par les étudiants des beaux-arts pour la protection de ces oeuvres, a-t-elle fait savoir ajoutant que «dans le cadre du partenariat avec la République tchèque, le ministère de la Culture et des Arts envisage de moderniser le Musée national Ahmed Zabana suivant les normes internationales».

Les événements, dont le rencontre sportive régionale prévue pour 2022 et pour lesquels se prépare la wilaya d'Oran, obligent.

Malika Bendouda a noté dans ce chapitre bien précis que «cette coopération devra également donner lieu à la modernisation de la bâtisse pour en faire un modèle en Algérie avec un nouveau look, d'autant qu'Oran abritera les Jeux méditerranéens en 2022».

L'aménagement du Palais de la culture d'Oran a constitué une autre halte dans laquelle la ministre a, en l'inspectant, insisté sur «l'accélération des travaux pour livrer cet édifice culturel dans les meilleurs délais».La ville d'Oran sera, selon la ministre, dotée d'importantes infrastructures culturelles, comme le Centre des congrès implanté à haï Sabah, situé dans la partie Est de la ville. Celui-ci sera reconverti en centre culturel comprenant une médiathèque et une maison de l'artiste, dans le but de relancer la culture et l'art dans la wilaya. Sur le plan création, la ministre a souligné que «le ministère de la Culture et des Arts oeuvre à encourager les initiatives d'investisseurs privés et à créer des investissements culturels dans les grandes villes et aider les jeunes porteurs de projets pour les concrétiser, en plus de la création de comités de suivi». Dans son périple de deux jours l'ayant guidé dans la wilaya d'Oran, la ministre s'est rendue dans l'école des beaux-arts et l'Institut régional de musique, avant de s'enquérir de visu du projet de réhabilitation du Palais de la culture et visiter le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle ou les deux parties (le ministère de la Culture et des Arts et le Crasc) ont ratifié une convention de partenariat. Par ailleurs, elle a suivi des exposés sur le Musée national Ahmed Zabana et le théâtre régional Abdelkader Alloula avant d'honorer cinq artistes, à savoir le chanteur Houari Benchenet, le poète Touahri Tahar, le romancier Rouane Ali Cherif, la comédienne Khadija Bendes et le dramaturge Medjahri Missoum. Pour clore le premier jour de sa visite, elle a présidé une réunion avec des représentants de la société civile au Musée d'art moderne et contemporain d'Oran, le Mamo.