Meziane Boussaid, artiste plasticien, expose du 22 octobre au 11 novembre 2020 «Azzeta, le souvenir d'enfance au village» et ce à la galerie Ezzou'Art, au Centre commercial et de loisirs de Bab Ezzouar, Alger. Enseignant de dessin et peinture et sous-directeur des études et des stages à l'Ecole des beaux-arts d'Azazga, Meziane Boussaid est né en 1975 à Azazga, Tizi Ouzou.

En 2003 il est diplômé de l'Ecole supérieure des beaux-arts d'Alger. Avant cela, en 1996 il obtient un diplôme de l'institut de génie mécanique de Boumerdès. Il est affilié à la Maison des artistes de Paris depuis 2003, un an avant il est sérigraphe aux ateliers d'Alger.

La même année il adhère à l'Office national des droits d'auteur l'Onda, mais aussi à l'Union nationale des arts et culture l'Unac. Il reçoit en 2018 une médaille d'argent, au 11e Salon concours Melusin'Art, Vouvant, France, mais aussi le prix El Kantass, au 9e Salon concours d'arts plastiques de la willaya de Djelfa et ce la même année.

Un parcours continu

Il compte à son actif de nombreuses expositions individuelles et collectives, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. L'artiste peintre figure depuis 2016 dans l'ouvrage Abstractions et avant-gardes écrit par Ali Hadj Tahar, édité par le ministère de la Culture, mais aussi dans le Dictionnaire biographique de (1900-2010) l'Algérie: arts plastiques de feu Mansour Abrous, Editions L'Harmattan, paru en 2010. La même année on le retrouve dans le Catalogue des cotations 2010-2011, Edition Alba 2010. En 2007 il paraît dans Diwan Al Fen: Dictionnaire des peintres, sculpture et designers Algériens de Djamila Flici-Guendil, (Edition Enag-Anep).

Enfin, un an avant, soit en 2006, il est cité également dans le Dictionnaire des artistes algériens (1917-2006), ouvrage rédigé par feu Mansour Abrous (Edition L'Harmattan).

Que ce soit sur du tissu, de la toile, du bois ou du carton, Meziane Boussaid utilise aussi de l'aluminium pour créer des oeuvres d'art abstraites ou semi-abstraites dan lesquelles il rend hommage parfois à la femme et au trait berbère.

Comme des totems d'Afrique

Ses oeuvres ont cette particularité: la tessiture de la matière qu'il fabrique et qui rend l'oeuvre bien orignale, que ce soit à la vue ou au toucher. Ses compositions, qu'il matérialise sous notre regard, invitent à l'inspection et la curiosité. Il y a des éléments qui semblent se cacher et qui prennent forme au fur et à mesure que l'on peut sonder la technique mixte, notamment de cet artiste qui donne vie autrement à des matériaux pour en donner à voir d'autres, doués d'une aura esthétique certaine. Les souvenirs d'enfance de Meziane Boussaid proviennent ainsi des personnages nés de ces tissages de tapis d'intérieurs dont l'image reste encore vivace aujourd'hui. Au-delà des formes géométriques qui naissaient dans ces tapis, l'artiste se plait à se remémorer les formes désarticulées de ces personnages qu'il recrée à sa façon, comme des totems africains, à apprécier sans modération!