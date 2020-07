Elle se veut un espace de rencontre, de dialogue, d'échanges, d'épanouissement pour des milliers d'amoureux de beaux textes de scénarios.

Fondée par une pléiade de scénaristes confirmés et chevronnés, venus de 15 wilayas du pays, l'ASO vise à prendre à bras-le-corps les préoccupations et les objectifs des scénaristes et à être un partenaire et une interface crédible avec toutes les institutions. Tels qu'inscrits dans ses statuts, les objectifs de l'ASO sont multiples.

En plus d'installer un bureau représentatif dans chacune des 48 wilayas du pays, l'A.S.O vise en priorité à contribuer à la promotion et à la divulgation des techniques d'écriture du scénario, en créant un espace de rencontre et d'échange avec toutes les compétences culturelles, aussi bien à l'échelle interne qu'à l'externe. Elle aura également à coeur de permettre l'éclosion des jeunes talents en programmant des cycles de formation et en soutenant l'organisation de résidences d'écriture. Elle ne ménagera pas ses efforts pour participer aux différentes manifestations culturelles et cinématographiques...

Dans la mesure du possible, elle pourra elle-même contribuer à l'organisation de rencontres, colloques, ou conférences, voire même à la mise en place de journées, voire des festivals, des concours, elle appuiera des travaux d'études, ou de recherches, des publications, ainsi que toute autre heureuse initiative allant dans le sens de la promotion de l'écriture du scénario.

En vue de la concrétisation de ses objectifs, l'A.S.O sait qu'elle doit établir des passerelles avec les différentes institutions de la République, les ministères, les chaines de télé, les boîtes de production, ainsi qu'avec l'Onda, de sorte à accompagner les scénaristes dans leur travail, ô combien précieux, et à favoriser l'émergence d'un climat favorable à l'essor d'une industrie cinématographique et audiovisuelle en Algérie, et à apporter sa touche à l'éclosion du rayonnement culturel de notre beau pays. Il est bien évident que l'ASO ouvre grandes ses portes à tous les scénaristes algériens, où qu'ils se trouvent dans les 48 wilayas du pays, pour faire de notre nouvelle organisation professionnelle un instrument de promotion et de valorisation du travail d'écriture et de création artistique.

L'ASO tient à exprimer ses plus vifs remerciements à tous ceux qui lui ont apporté aide et assistance et souhaite plein succès aux travaux de cette nouvelle association, première en son genre dans notre pays.