La générale de la pièce «El-korbane el-akhir li arouss el-matar» de l'écrivain Issam Ben Chellal, lauréat du Prix du président de la République pour les jeunes créateurs «Ali-Maâchi», a été présentée mardi à la Maison de la culture Malek Haddad de Constantine dans le cadre de la célébration du Nouvel An amazigh 2971. Suivie par un public limité d'artistes, de journalistes et responsables locaux, la pièce au décor évocateur des traditions amazighes est produite par la Maison de la culture Malek Haddad et mise en scène par Karim Boudchich. L'oeuvre relate l'histoire d'une jeune fille Celia orpheline de père (rôle interprété par Amina Khaled) dont l'oncle cupide (joué par Karim Boudchich) convient avec le prêtre du village de la lui marier, contre un avantage matériel, pour la présenter ensuite comme offrande humaine à Anzar, dieu de la pluie dans la mythologie païenne amazighe afin qu'il pleuve. Le jour de son mariage, la jeune fille rencontre un sage chasseur phénicien Kedmouss (interprété par Oussama Boudchich) qui accepta de l'aider et à la grande surprise de tous, la pluie tomba la nuit même sans qu'il y ait besoin d'offrande leur révélant de fait que la chute de la pluie n'a rien à voir avec les offrandes humaines.

Le spectacle de 40 minutes dont la musique a été composée par l'artiste Salim Souhali a recouru à un écran géant montrant les comédiens dans des sites naturels véritables qui consolident les impressions suggérées au spectateur par l'évolution des événements de la pièce.