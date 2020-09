Deux terroristes ont été «neutralisés» et une «base terroriste démantelée», lors d’une opération à Tongomayel, dans le nord du Burkina Faso, a annoncé, mardi, l’état-major burkinabé dans un communiqué.Dressant le bilan des opérations de sécurisation menées dans la semaine du 7 au 13 septembre dans la zone de Tongomayel, dans la province du Soum, l’Armée burkinabé a fait état de «deux terroristes neutralisés, des engins explosifs improvisés et divers matériels récupérés». Une attaque avait visé le 10 septembre une unité d’intervention en mission de reconnaissance dans la zone de Mentao, également dans la province du Soum, et a fait quatre morts parmi les éléments des forces de défense, alors qu’un gendarme a été tué samedi dans le centre-nord du pays. Les violences terroristes, mêlées à des conflits intercommunautaires, qui touchent le centre du Sahel, ont fait au total 4.000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019, selon l’ONU.