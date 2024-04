De hauts diplomates arabes et européens sont attendus dans la capitale saoudienne ce weekend pour un sommet économique et des discussions sur la guerre entre Israël et le Hamas à Ghaza, ont indiqué des sources diplomatiques. Le Forum économique mondial s'ouvre demain à Riyadh, en présence notamment des ministres des Affaires étrangères saoudien, jordanien, égyptien et turc, selon le programme de la réunion. Lundi, une séance consacrée à Ghaza réunira le nouveau Premier ministre palestinien Mohammed Mustafa, le chef du gouvernement égyptien Mostafa Madbouly et Sigrid Kaag, coordinatrice de l'aide des Nations unies pour l'enclave palestinienne. Le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné fait partie des responsables européens qui se rendront dans la capitale saoudienne lors du sommet pour des discussions sur l'agression barbare que mène l'entité sioniste à Ghaza depuis le 7 octobre.»Des discussions avec leurs homologues européens, américains et régionaux sur Ghaza et la situation régionale sont prévues à Riyadh», a indiqué hier une source diplomatique. Les objectifs, selon Paris, du chef de la diplomatie française sont notamment d'oeuvrer à la libération des otages capturés lors de l'offensive historique du Hamas et à parvenir à un cessez-le-feu durable, a indiqué son porte-parole Christophe Lemoine. Le ministre français se rendra ensuite en Israël et dans les territoires

palestiniens et il prévoit de «réitérer aux Israéliens notre ferme opposition à une offensive sur Rafah», a dit M. Lemoine, faisant référence à la ville du sud de Ghaza, où des centaines de milliers de Palestiniens ont cherché refuge, et qui est menacée par une agression sioniste dans le but d'anéantir toute présence palestinienne dans ce territoire assiégé et soumis à un blocus total depuis plus de 16 ans. La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock doit elle arriver lundi pour rencontrer notamment Mme Kaag et cheikh Abdallah ben Zayed Al-Nahyane, son homologue émirati, selon le porte-parole du ministère Sebastian Fischer.»La visite aura pour but de travailler sur les nombreux points sensibles de la crise au Moyen-Orient, sur la désescalade et sur la réalisation de progrès vers un avenir pacifique», a ajouté M. Fischer à la presse vendredi.»Comme vous le savez tous, les Etats du Golfe ont également un rôle important à jouer ici», a-t-il souligné. Le Qatar, voisin de l'Arabie saoudite, abrite un bureau politique du Hamas et a servi de médiateur dans des pourparlers qui n'ont jusqu'à présent pas réussi à garantir un cessez-le-feu durable et la libération de nombreux otages capturés lors de l'attaque du 7 octobre. De son côté, l'Arabie saoudite a suspendu des discussions sur une normalisation avec Israël après le déclenchement de l'agression sioniste au lendemain du 7 octobre, une agression barbare qui a fait 34.356 personnes, majoritairement des enfants et des femmes.