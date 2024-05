Le ministère de l'Energie et des mines organise, jeudi, une cérémonie spéciale, à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de la nationalisation des mines et du 57e anniversaire de la création de la Société nationale de recherches et d'exploitations minières (Sonarem), a indiqué lundi un communiqué du ministère.

Organisé sous le patronage du Premier ministre, Nadir Larbaoui, l'évènement se déroulera en présence de plusieurs personnalités nationales et de cadres du secteur des mines, ajoute la même source.

Il est prévu également la signature de contrats et d'accords sur plusieurs projets miniers, ajoute la même source, précisant qu'un hommage sera rendu aux anciens travailleurs de la Sonarem "pour les efforts consentis durant leurs carrières professionnelles, et leur contribution de manière honorable à la construction et au développement du secteur des mines".

Le programme de la manifestation sera ponctué par plusieurs activités, dont l'émission des premiers timbres-poste commémorant l'évènement, l'organisation d'une exposition des différents produits miniers en Algérie, la projection d'un film documentaire, l'organisation d'une exposition de photos consacrée aux anniversaires de nationalisation des mines (6 mai 1966) et de création de la Sonarem (11 mai 1967), outre une exposition de livres sur les minéraux et les ressources minières en Algérie.

A cet effet, le ministère a mis en exergue l'importance du secteur des mines, "considéré comme étant l'un des piliers de l'économie nationale, de nature à ouvrir de grandes perspectives pour l'industrie nationale, à travers la garantie et la transformation des matières premières, comme le phosphate, le fer, le zinc, le plomb, le cuivre, l'or, les métaux rares et autres".