La moudjahida Ouissi Aouali dite "Farida" est décédée à l'âge de 86 ans, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

La défunte a été inhumée, lundi après-midi, au cimetière d'El Alia (Alger), en présence du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga, et de plusieurs moudjahidine.

La moudjahida a rejoint les rangs de la Guerre de libération en 1956 en tant que commissaire politique, avant d'adhérer au ministère de l'Armement et des Liaisons générales (MALG) en 1960, sous la direction du défunt, Abdelhafid Boussouf.

En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit présente à la famille de la défunte et à ses compagnons de lutte, ses sincères condoléances leur témoignant de sa profonde compassion, priant Allah le Tout Puissant d'accorder à la défunte Sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort aux siens.