Quatre personnes ont été tuées et deux autres blessées dimanche dans une attaque armée dans le sud-ouest de la République centrafricaine (RCA), ont rapporté lundi des médias, citant des sources locales concordantes. Des hommes armés assimilés aux éléments du groupe des 3R (Retour, Réclamation et Réhabilitation) ont attaqué le village de Gazi Béya, situé à 60 km de Boganangone, une sous-préfecture de la Lobaye. Selon des sources locales, les assaillants ont tué quatre civils, en ont blessé deux autres et ont incendié plus de 300 maisons. «Le village (de) Gazi-Béya a été attaqué par des rebelles des 3R lourdement armés (qui) ont fait (...) irruption dans ce village en tuant des civils, incendiant plusieurs maisons et pillant les biens. Ils ont d’abord pris le contrôle d’un poste avancé des Forces armées centrafricaines (FACA) avant de s’en prendre à la population», a indiqué un député de Boganangone, Patrick Ali, cité par les médias.