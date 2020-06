Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian s’est entretenu dimanche avec le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj de la «nécessité» d’un retour au cessez-le-feu et d’un arrêt des «ingérences étrangères» dans ce pays, a annoncé le ministère français des Affaires étrangères. «Leur discussion a porté sur la nécessité de travailler à une cessation rapide des hostilités, de relancer le processus politique dans le cadre fixé par la conférence de Berlin du début de l’année et de mettre un terme à l’ensemble des ingérences étrangères en Libye», a indiqué le ministère. Le maréchal Haftar mène depuis plus d’un an une offensive pour s’emparer de Tripoli, siège du Gouvernement d’union nationale (GNA), soutenu par l’ONU. Jean-Yves Le Drian a «souligné la nécessité d’une reprise immédiate des négociations dans le cadre du Comité 5+5 (militaire mixte) en vue d’obtenir la conclusion rapide d’un cessez-le-feu entre les parties libyennes», a ajouté le ministère.