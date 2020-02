Neuf terroristes ont été abattus et un autre a été capturé, lundi, dans une attaque contre un poste de gendarmerie de Tanwalbougou, dans l’est du Burkina Faso, a déclaré mardi soir la gendarmerie dans un communiqué. Selon le communiqué, lundi matin, le poste de gendarmerie de Tanwalbougou dans le département de Fada N’Gourma, région de l’Est, «a été la cible d’une attaque terroriste». «La détermination et le professionnalisme des éléments dudit poste ont permis de tuer neuf terroristes et d’en capturer un», indique le communiqué. «Un important lot d’armement, des munitions, des téléphones et des motos ont été saisis», précise la gendarmerie, tout en déplorant «deux civils décédés et quatorze civils blessés». Ils étaient tous des passagers de cars de transport passant dans les environs du lieu de l’attaque, et les blessés ont été évacués immédiatement vers un centre de santé. Le chef d’état-major de la gendarmerie nationale présente ses «sincères condoléances aux familles des passagers défunts et souhaite un prompt rétablissement aux blessés». Il invite par ailleurs les populations à collaborer avec les forces de sécurité et à dénoncer toute personne suspecte.