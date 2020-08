Les Etats-Unis ont signalé, vendredi, 1.442 nouveaux décès dus au coronavirus en 24 heures, selon le comptage à 20h30 locales (00h30 GMT samedi) de l'université Johns Hopkins, dont les bilans font référence. C'est le quatrième jour consécutif où le pays compte plus de 1.200 morts sur une journée, selon l'université, qui actualise ses chiffres en continu.De loin les plus touchés au monde en valeur absolue, les Etats-Unis déplorent au total 153.268 décès liés au Covid-19. La première puissance mondiale a d'autre part recensé 69.160 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, un chiffre un peu en baisse par rapport à la veille.

Le nombre total d'infections diagnostiquées sur le sol américain depuis le début de la pandémie est de plus de 4,5 millions.Après avoir connu une amélioration vers la fin du printemps, les Etats-Unis voient depuis fin juin l'épidémie repartir à la hausse, notamment dans le sud et l'ouest du pays.

La Floride inquiète particulièrement, une préoccupation rendue plus aiguë encore par l'approche de l'ouragan Isaias. Elle a enregistré vendredi 257 nouveaux décès dus au nouveau coronavirus, un record dans cet Etat touristique.Elle compte par ailleurs plus de 470.000 cas détectés depuis le début de la pandémie, dépassant New York, longtemps épicentre de l'épidémie américaine au printemps.L'ouragan Isaias devrait toucher samedi et dimanche la côte est de la péninsule de Floride, sur une partie de laquelle un avis de «vigilance ouragan» a été émis.

Le «Sunshine State» a commencé à fermer des centres de dépistage du Covid-19, bien souvent aménagés sous des tentes, en prévision de l'arrivée des intempéries. Cela se produit au moment où les autorités sanitaires ont annoncé vendredi dernier, que des centaines d'enfants ont contracté le coronavirus en colonie de vacances le mois dernier dans l'Etat américain de Géorgie, nouvelle preuve que les enfants sont à la fois susceptibles d'attraper le Covid-19 et de le transmettre.

Le virus a infecté au moins 260 des 597 participants à ce camp de vacances, selon les Centres deprévention et de lutte contre les maladies (CDC), pour qui le chiffre réel est probablement encore plus élevé puisque les résultats n'étaient disponibles que pour 58% du groupe.Le camp en question a ignoré les recommandations des CDC, selon lesquelles tous les participants devraient porter des masques en tissu, et n'a demandé qu'à son personnel d'en mettre.Il avait toutefois obéi à un décret de l'Etat de Géorgie obligeant tous les participants à présenter un test négatif au Covid-19, effectué au maximum 12 jours avant leur arrivée.Parmi les autres mesures de précaution figuraient la distanciation physique, la désinfection fréquente des surfaces et le fait de garder les enfants au sein des mêmes petits groupes. Les participants «ont pris part à diverses activités en intérieur et en extérieur», dont du chant, indique le rapport. Ils ont dormi dans des cabines abritant jusqu'à 26 personnes. Le 23 juin, un adolescent, membre du personnel, a quitté la colonie de vacances après avoir ressenti des frissons la veille. Il a ensuite été testé positif au coronavirus. Le camp a commencé à renvoyer les participants chez eux le 24 juin et a fermé les lieux le 27.Une enquête lancée le 25 juin a découvert que 260 des 344 personnes pour lesquelles des résultats étaient disponibles avaient été testées positives. Parmi elles, 74% avaient des symptômes légers comme de la fièvre, des maux de tête et un mal de gorge. Les autres n'avaient pas de symptômes.Ces données viennent s'ajouter aux preuves croissantes «démontrant que les enfants de tous âges sont susceptibles d'être infectés par le Sars-CoV-2 et, contrairement aux premières informations, pourraient jouer un rôle important dans la transmission», selon les auteurs du rapport des CDC.