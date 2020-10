Le juge près le tribunal de Tizi Ouzou a condamné, hier, le président de la JS Kabylie, Chérif Mellaln à 3 mois de prison ferme dans l'affaire qui l'oppose à son prédécesseur, Mohand Cherif Hannachi. La peine a été prononcée après une peine de 6 mois de prison ferme requise par le parquet la semaine écoulée. Le juge a également assorti la peine contre l'accusé d'une amende de 20 000 DA. La victime, Mohand Cherif Hannachi, sera indemnisée d'une somme évaluée par le juge à 800 000 DA. Hannachi sera toutefois débouté quant à l'accusation de menace et d'insulte portée contre Mellal. Toujours au chapitre des sanctions contre le président Mellal, la direction de la JSK a, dans un communiqué sur sa page officielle dans Facebook, annoncé qu'elle saisira le Tribunal arbitral des sports (TAS). Le communiqué précise: «À notre surprise, la commission de recours a maintenu la sanction prononcée à l'encontre du président par la CD de la LFP, et ce, en dépit de la plaidoirie de l'avocat du club, qui a accompagné le président lors de son audition et qui a énuméré dans le recours tous les vices de forme et de procédures ayant entaché la décision de cette sanction arbitraire.» Le même communiqué ajoute: «Devant cet état de fait et comme nous l'avions déjà annoncé, le TAS algérien sera saisi dans les délais afin de faire-valoir nos droits.» À rappeler, à cet effet justement, que la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a condamné Mellal à 2 ans d'éloignement des stades avec proposition de radiation à vie. Cette dernière lui reprochait des propos jugés diffamatoires prononcés suite à la décision de la FAF de procéder à la désignation, par tirage au sort, du participant algérien à la coupe de la Confédération africaine de football. Au lendemain de cette décision, le président de la JSK a, dans une conférence de presse organisée dans son bureau, qualifié les responsables des instances nationales de football «de reste de la bande qui a gouverné le pays durant la dernière vingtaine d'années». Au chapitre de la compétition et des préparatifs en vue de la reprise, il est à noter que les Canaris entameront un quatrième regroupement après ceux effectués à Béjaïa et à Mostaganem. La direction du club a, en effet, annoncé dans un communiqué que les Jaune et Vert seront en stage bloqué à compter d'aujourd'hui mardi 20 octobre. Le regroupement qui se tiendra au complexe AZ de Palm Beach à Zéralda s'étalera jusqu'au 29 du mois en cours. Ce stage intervient en effet après d'autres regroupements programmés par la direction du club en vue de la reprise des compétitions nationales et internationales. Au sujet du travail effectué par les responsables des jeunes catégories, il convient de noter que dans le cadre de la formation, considérée comme une des priorités de son projet de développement des jeunes talents, le club a lancé son académie la saison passée. Cette dernière a été retenue par le département du développement de la FIFA. Une nouvelle qui ne peut que conforter les responsables de cette structure de formation du club «qui ont réalisé en un laps de temps du bon travail». Un premier bilan des plus positifs qui augure de belles choses à l'avenir pour notre club qui projette de faire de son académie une des meilleures et ce dans un proche avenir.