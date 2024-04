Les supporters y croient et attendent des résultats

Pour une mission difficile, c'en est vraiment une. Le nouveau président de la JSK, El Hadi Ould Ali, désormais auréolé de la confiance du sponsor AT Mobilis, s'apprête à entamer un travail très ardu. Être à la tête d'un club comme la JSK est une tâche, le moins qu'on puisse dire, pénible pour de nombreuses raisons. La JSK est un club très médiatisé dont les supporters sont très regardants sur la gestion et les prestations. La JSK c'est tout un patrimoine à préserver.

Fraîchement installé, Ould Ali a lancé un appel aux supporters «à l'intérieur du pays comme à l'émigration», à unir les forces pour «rendre à la JSK son prestige».

Intervenant devant la presse à l'issue de l'Assemblée générale tenue avant-hier au siège national d' AT Mobilis, ce dernier a d'abord exprimé ses remerciements au sponsor pour la confiance placée en lui. Dans le souci de faire le consensus, le désormais successeur d'Achour Cheloul a également exprimé son voeu de travailler avec toutes les parties impliquées dans la gestion du club, ainsi que les supporters et la presse locale à laquelle il a promis une communication constante et la plus exhaustive. El Hadi Ould Ali n'a pas non plus manqué de rappeler qu'il est, lui aussi, un fan et amoureux du club depuis sa jeunesse. Un profil qui tient la route et dont la nomination a été saluée par tous.

Dans la foulée des changements, AT Mobilis a procédé à la nomination de Hakim Medane comme directeur général du club, un poste peu connu par le passé. Sa principale mission est de gérer le volet sportif. L'ancien joueur du club kabyle est un ancien manager général de l'Équipe nationale. C'est dire l'expérience de ce dernier et l'importance de sa présence aux côtés d'Ould Ali. Le duo sera, selon toute vraisemblance, renforcé par l'arrivée d'un directeur technique sportif dans les prochains jours. Au chapitre du personnel de l'administration, le communiqué sanctionnant l'AG liste les noms des nouveaux membres du conseil d'administration, à savoir Redouane Bouayad, Samir Djabellah, Samir Oukidi et Adel Boudja.

Si la question des actionnaires a été vite évacuée, il n'en est vraisemblablement pas de même pour les bilans. Des zones noires demeurent encore en suspens dans ce volet. Toutefois, il y a comme un air de renouvellement dans la maison.

Le départ de plusieurs actionnaires qui ont également, avant de partir, annoncé la cession de leurs actions à AT Mobilis a été largement salué par les supporters. Achour Cheloul, Rachid Azwaw, Yazid Iarichane, ZIet et Bouzit ont ainsi décidé de céder leurs actions détenues dans le capital du club depuis des décennies. La nouveauté qui donne aussi de grands espoirs est le fait, également que le CSA, actionnaire majoritaire avant l'arrivée d' AT Mobilis, a aussi cédé ses actions. Une nouvelle très saluée par les supporters qui y voient une porte ouverte sur d'autres changements.

Les joueurs de la JSK ont dramatiquement souffert du manque de stabilité durant ces dernières années. Ils en sont arrivés au point de se voir accusés par l'ex-entraîneur, Azeddine Aït Djoudi et l'ex-président Achour Cheloul d'être responsables des défaites. Des faits rarement vus dans l'histoire du club. Parmi les causes de l'instabilité figure aussi la gestion catastrophique des affaires intérieures. Les supporters ont toujours dénoncé la présence de personnes opportunistes dans les rangs du club. Ce qui a donné lieu à des tensions ayant négativement impacté l'équipe sur le plan technique. L'instabilité a également été grandement causée par la mauvaise gestion de la communication du club. Privilégiant la rumeur relayée par les réseaux sociaux et la politique du deux poids, deux mesures ayant caractérisé l'accès de la presse à l'information, les anciennes directions ont favorisé l'émergence de pages très nuisibles sur les réseaux sociaux.

Ainsi, en attendant de voir le nouveau président à l'oeuvre, place à la compétition. En effet, les Canaris s'apprêtent à se déplacer à Ben Aknoun pour affronter le club local, samedi prochain. La confrontation sera, pour plusieurs raisons, très difficile. D'abord, il ne faut surtout pas sous-estimer cette équipe qui joue pour le maintien. L'ES Ben Aknoun jouera, sans nul doute, le tout pour le tout lors de cette rencontre attendue devant ses supporters. Du coup, un bon résultat rassurera les supporters de la JSK qui ont été vraiment déçus cette saison à cause des promesses non tenues par l'ex- président du club, Achour Cheloul. En d'autres termes, la JSK doit s'exfiltrer de sa présence au milieu du tableau. À la 8e place, l'équipe peut virer d'un côté comme de l' autre au gré des résultats des prochaines rencontres. En tout cas, ça promet.